Beckham fieberte vergeblich in McLaren-Box

Offenbar hatte man bei McLaren auf eine vorzeitige Titel-Entscheidung in Katar gehofft. Jedenfalls hatte man mit Fußball-Legende David Beckham als VIP-Gast einen echten Partytiger in der McLaren-Box.

Im Fahrerlager stahl Beckham den F1-Größen die Show - der 50-Jährige konnte kaum einen Schritt machen, ohne für Selfies, Autogramme oder eine kurze Wortspende stehen zu bleiben.

© getty

© getty

In der McLaren-Garage bekam "Becks" dann eine kurze Einweisung in die Strategie (die wenig später zum ganz großen Thema werden sollte). Mit Kopfhörer fieberte die Fußball-Legende mit der McLaren-Crew mit und erlebte so hautnah, wie möglicherweise die ganze WM für das englische Team den Bach runterging.

"Djoker-Power" für "Bulle" Verstappen

Als neutraler Fan spazierte Tennis-Gigant Novak Djokovic durch die Boxengasse. Er übernahm die Sprint-Siegerehrung am Samstag (Oscar Piastri vor George Russell und Lando Norris) und posierte danach mit den Red-Bull-Stars Max Verstappen und Yuki Tsunoda. 24 Stunden später fuhr Verstappen sozusagen mit "Djoker-Power" zum siebenten Saisonsieg.

© getty

Fußball-Boss Infantino lobte unsere U17-Helden

© getty

Unter den VIP-Gästen war auch FIFA-Präsident Gianni Infantino, der von F1-Boss Stefano Domenicali durchs Fahrerlager geführt wurde. Der Ober-Fußballer blieb sogar kurz beim ORF-Mikrofon stehen, um unsere U17-Helden zu loben: "Österreich hat einen great Job gemacht!"