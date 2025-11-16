Erwischt: Beckham muss Führerschein wegen Raserei abgeben

Cruz Beckham, Sohn von David und Victoria Beckham, verliert seinen Führerschein nach wiederholten Strafzetteln wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen in 20er-Zonen.

Der 20-jährige Musiker und Auto-Fan wurde zuletzt am 2. September erwischt, wie er auf Instagram schrieb: "Gerade erwischt worden, weil ich 24 mp/h in einer 20er-Zone gefahren bin." Das entspricht 38 km/h in einer 32-km/h-Zone. Innerhalb von zwei Jahren nach bestandener Prüfung sammelte Cruz sechs oder mehr Strafpunkte – die Folge: Führerscheinentzug.

Eine Quelle aus dem Umfeld von David und Victoria Beckham sagte: "Cruz ist am Boden zerstört. Es waren nur ein paar Strafzettel wegen Geschwindigkeitsübertretung, die man heutzutage in 20er-Zonen ja so schnell bekommt. Es ist ärgerlich, aber er scheint es akzeptiert zu haben und hat es hingenommen."

Promi-Sohn braucht den Führerschein

Cruz muss nun einen neuen, vorläufigen Führerschein beantragen und theoretische sowie praktische Prüfungen erneut bestehen. Der Führerschein ist für ihn wichtig, da er regelmäßig zwischen Westlondon und dem Anwesen der Familie in den Cotswolds pendelt (rund 150 Kilometer).

Cruz Beckham mit Jackie Apostel © Getty

Auch sein Vater David Beckham hatte bereits Probleme mit der Führerscheinstelle: 2018 wurde er mit 95 km/h in einer 64-km/h-Zone erwischt, 2019 wegen Handynutzung beim Fahren in London – der Führerschein war für sechs Monate weg, da er zwölf Strafpunkte angesammelt hatte.

Cruz Beckham kommentierte den Strafzettel knapp: Game Over." Für den 20-Jährigen bedeutet das zunächst: Pause am Steuer.