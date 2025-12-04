Alles zu oe24VIP
pamela
Künstlerin gibt zu:

Knalleffekt um Pam-Aussage: "Manchmal möchte ich nicht Pamela Anderson sein"

04.12.25, 18:05
"Manchmal möchte ich nicht Pamela Anderson sein", gesteht die 58-Jährige der Zeitschrift "Vogue Scandinavia". 

Die wunderschöne, zeitlose Schönheit und Baywatch-Schauspielerin Pamela Anderson möchte zurück zu ihren Wurzeln kehren. Dabei steht sie allerdings vor einigen Hürden. 

Sie will ihren alten Namen wieder

Eigentlich würde sie lieber wieder ihren ursprünglichen Familiennamen tragen: "Ich möchte Pamela Hyytiäinen sein", erklärt Anderson und erinnert an ihre finnischen Vorfahren. 

Ihren Großvater Herman Hyytiäinen, der ihr im Leben am nächsten stand, erinnert sie besonders: "Er war der Mensch, der mir in meinem Leben am nächsten stand." Schon als Kind lernte sie von ihm Finnisch, das sie später aber wieder verlernte. 

Pam glänzt nach wie vor als Show-Girl

Neben den Gedanken rund um ihre Namensgebung ist Pamela Anderson weiterhin künstlerisch präsent. 2024 beeindruckte sie in dem Drama The Last Showgirl, und zuletzt war sie in einem neuen "Die nackte Kanone-Film" an der Seite von Liam Neeson zu sehen.

