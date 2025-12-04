Nach Trennung: Affären-Gerüchte um Bushido-Ex Anna-Maria Ferchichi

Die Influencerin machte vor wenigen Tagen die Trennung von Rapper Bushido öffentlich. In den sozialen Medien verbreiten sich seither Gerüchte um eine angebliche Affäre mit dem Reitlehrer.

Nach der überraschenden Trennung von Anna-Maria Ferchichi (44) und Bushido (47) überschlagen sich in den sozialen Medien die Spekulationen. Seit die Influencerin das Ehe-Aus öffentlich gemacht hat, wird im Netz heftig gemutmaßt – vor allem über eine angebliche neue Liebe.

Mehr lesen:

Ins Zentrum der Gerüchte rückt dabei ausgerechnet Reitlehrer Fred, der seit rund zwei Jahren den Töchtern der Familie Unterricht gibt. Unter seinen Instagram-Posts häufen sich seit Tagen spitze Kommentare wie „Darf der Bushido wenigstens mit zur Reitstunde?“ oder „Reitunterricht – bezahlt von Bushido“. Manche Follower werden noch direkter: „Los, Anna-Maria, mach dich ran.“





Im Interview mit RTL räumt die achtfache Mutter nun jedoch mit allen Mutmaßungen auf – und findet klare Worte. „Der ist mein bester Freund hier seit zwei Jahren. Der ist mit uns – der ist mit meinem Mann befreundet. Der ist für mich so wie mein Bruder“, sagt sie. Die Gerüchte über eine Affäre bezeichnet die 44-Jährige als „lächerlich“. Sie seien vollkommen an den Haaren herbeigezogen.

Bushido reagierte allergisch auf Fred

Ganz neu ist der Wirbel um Reitlehrer Fred allerdings nicht. Bereits im vergangenen November kam er im Podcast des Paares zur Sprache. Damals erzählte Anna-Maria, wie Bushido reagierte, als sie ihm erstmals das Instagram-Profil des Reitlehrers zeigte: „Dann hab ich sein Instagram aufgemacht. So, das ist Fred. Er wurde weiß. Er sagt: Was? Wieso? Wieso sieht er so aus?“ Sie selbst habe sofort gespürt: „Ich sah schon. Scheiße, wenn alle einfach nur zehn von zehn sind.“

Trotz aller Aufregung ist für Anna-Maria eines klar: Zwischen ihr und Fred läuft nichts – und daran ändert auch die Gerüchteflut im Netz nichts.