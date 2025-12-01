Alles zu oe24VIP
Anna-Maria Ferchichi und Bushido
Bushido & Anna-Maria-Trennung: Steckt Dubai-Ausweisung dahinter?

01.12.25, 14:11
Das einstige Traumpaar will sich nun räumlich trennen. 

Seit Sommer sollen sie bereits getrennt sein, nun haben sie es in der Öffentlichkeit verkündet: Anna-Maria Ferchichi (44) und Bushido (47) legen eine Beziehungspause ein.

Beide wollen durch die Trennung wieder zueinander finden, heißt es  gegenüber deutschen Medien . „Wir waren halt ein bisschen, wie sagt man, wie in so ’ner Sackgasse. Es geht halt so nicht weiter. Und deshalb habe ich das eigentlich auch nicht als Trennung gesehen, sondern als momentanen Zustand", So Anna-Maria.

Bushido und Anna Maria

Bushido und Anna Maria

© Getty

Umzug

Das Paar lebt derzeit noch mit seinen acht Kindern in Dubai. Doch der Umzug steht unmittelbar bevor. Dort werde Anna-Maria in einem Haus wohnen, Bushido in einer Wohnung. Gemeinsames Frühstück und Abendessen soll es weiterhin geben. Man wolle nicht gemein zueinander sein, sondern den Blick wieder füreinander finden.

Gerüchteküche  

Bei so viel Nähe trotz Trennung brodelt die Gerüchteküche heftig. Ist das alles nur ein Vorwand, fragen sich Fans und warten schon mit einer Theorie auf. Vielleicht dürfe Bushido ja nicht länger in Dubai weilen? In einer Insta-Story erklärt Anna-Maria allerdings: "Oh Mann, was für ein Schwachsinn. Das ist mit Abstand das Witzigste, was ich seit langem gehört habe." Sie erklärte weiter: "Wenn man nicht mehr in einem Land sein darf, muss man es umgehend verlassen. Und warum ist er dann noch hier?"

