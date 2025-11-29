Nach Trennung: Jetzt sprechen Bushido und Anna-Maria Klartext

Bushido und Anna-Maria Ferchichi räumen auf: Trotz räumlicher Trennung leben sie ihre Ehe weiter – und wollen Missverständnisse über ihre Beziehung aus der Welt schaffen.

Am Strand sitzen Bushido und Anna-Maria Ferchichi gemeinsam, am Tag nachdem die Ehefrau des Rappers auf Instagram öffentlich gemacht hatte, dass das Paar vorerst getrennte Wege geht. In ihrer Story schrieb sie, die Ehe sei "in eine schwierige Phase geraten" und sie lebten "seit einiger Zeit nicht mehr zusammen". Nun erklären beide für die deutsche "Bild"-Zeitung, was wirklich hinter der Verkündung steckt.

© getty

Überraschung bei Bushido

Bushido gesteht, dass er von Anna-Marias Posting überrascht wurde: "Ich war unterwegs, als Anrufe und SMS reinkamen. Das war schon ein bisschen wow. Da musste ich mich erst mal hinsetzen." Erst vor kurzem hat Anna-Maria ihm gesagt, dass sie die Wahrheit öffentlich machen wolle. „Ich wusste nur nicht, wann“, so Bushido. "Sorry, dass wir euch alle so schockieren. Ich glaube, es ist anders aufgefasst worden, als ich meinte", ergänzt Anna-Maria. Entgegen vieler Gerüchte handele es sich nicht um eine Trennung, sondern nur um eine räumliche Trennung, die schon seit etwa drei Monaten bestehe.

"Unsere Ehe war im Innern wirklich ein bisschen festgefahren. Wir haben einfach zu intensiv miteinander gearbeitet und waren nie allein", erklärt Anna-Maria. "Es hat sich nicht mehr gut angefühlt. Entweder führt das dazu, dass man sich trennt, oder man liebt sich wieder richtig und kann in die Augen schauen." Bushidos Ehefrau betont aber ausdrücklich: "Wir machen das, weil wir uns lieben, und nicht, weil wir uns nicht mehr lieben."

Trotz Trennung zusammen im Alltag

Auch mit getrennten Wohnungen verbringe das Paar "80 Prozent" der Zeit gemeinsam. "Wir frühstücken jeden Tag zusammen, essen zu Abend und danach fährt er in seine Wohnung.", erklärt Bushidos Frau. Über das zukünftige Zusammenleben weiß das Paar noch nichts, doch derzeit fühle sich die Situation "richtig" an. "Es ist wieder Druck rausgenommen, wir sind aber trotzdem eine Familie und auch ein Paar." Gerüchte um etwaige neue Partner räumt somit Anna-Maria aus.