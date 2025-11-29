Alles zu oe24VIP
Bushido und Anna Maria
© Getty

Ehe-Aus

Anna-Maria und Bushido getrennt – trotz Kinderwunsch

29.11.25, 09:50
Anna-Maria Ferchichi bestätigt auf Instagram die räumliche Trennung von Bushido. Noch vor kurzem plante das Paar gemeinsamen Nachwuchs – nun spricht sie von einer „schwierigen Phase“. 

Mit einem Instagram-Posting machte Anna-Maria Ferchichi öffentlich, dass ihre Ehe mit Bushido "in eine schwierige Phase geraten" sei. Das Paar, das seit 2022 mit seinen Kindern in Dubai lebt, wohnt derzeit nicht mehr zusammen. Beide hätten das Bedürfnis gehabt, Abstand zu gewinnen, "um wieder klarer zu sehen". Umso überraschender kommt die Nachricht, da Bushido und Anna-Maria erst kürzlich über weiteren Nachwuchs gesprochen hatten. "Für uns beide ist das Thema, Kinder bekommen oder weitere Kinder in unsere Familie aufnehmen, noch nicht beendet", sagte Bushido damals im Talk mit RTL. Anna-Maria ergänzte: "Also wenn, dann zwei, haben wir gesagt."

Große Familie – große Herausforderungen

Das Paar hat sieben gemeinsame Kinder, dazu kommt Anna-Marias älterer Sohn aus einer früheren Beziehung. Wegen gesundheitlicher Risiken schließt die 44-Jährige eine weitere natürliche Schwangerschaft aus. Nach einer Fehlgeburt und Komplikationen bei der Drillingsgeburt hielten beide eine Leihmutterschaft für möglich – ein Weg, der in einigen Ländern erlaubt ist.

Trotz der räumlichen Trennung verbringen beide weiterhin viel Zeit mit den Kindern. „Vieles fühlt sich gerade neu und ungewohnt an, fast so, als müsste man wieder laufen lernen“, schrieb Anna-Maria. Jetzt nehmen sich beide erst einmal die Zeit, die sie brauchen und müssen sich an die neue Realität gewöhnen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

