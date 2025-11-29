Pietro Lombardi kritisiert Anna-Maria Ferchichi – jetzt eskaliert der Streit

Nach der Trennungspause von Bushido greift Pietro Lombardi Anna-Maria Ferchichi auf Instagram an. Die achtfache Mutter reagiert prompt und kontert öffentlich mit deutlichen Worten.

Kaum hatte Anna-Maria Ferchichi am 28. November 2025 ihre Trennungspause von Ehemann Bushido öffentlich gemacht, meldete sich Pietro Lombardi auf Instagram zu Wort. In seiner Story stichelte er gegen das Ehepaar und erinnerte an frühere Aussagen von Ferchichi über ihn und Oliver Pocher in ihrem Podcast "Zwischen Dubai und Köln".

Lombardi schrieb: "Erst öffentlich über unsere Beziehung sprechen und hetzen, und jetzt diese Nachricht. Karma." Gleichzeitig wünschte er dem Paar alles Gute für die Kinder und ermahnte, über andere Beziehungen nicht zu urteilen. Besonders pikant: Lombardi unterstellte, es könnte sich um Promotion für ein neues Projekt handeln.

Anna-Maria Ferchichi kontert

Am 29. November reagierte Ferchichi in ihrer Instagram-Story: "Liebe Pietro, es muss dich ja wirklich tief gekränkt haben, dass mein Mann dich bei DSDS ersetzt hat, wenn es so aus dir herausschießt." Sie machte deutlich, dass die Entscheidung nicht an Bushido lag, sondern am Verhalten seiner Partnerin. Ferchichi erinnerte Lombardi außerdem an seinen umstrittenen Umgang mit seiner Ex-Frau Sarah Engels und erklärte, dass sie ihrem Mann und der Ehe den nötigen Raum geben möchte.

Ehe-Pause und öffentliche Beobachtung

Die 44-Jährige beschreibt ihre aktuelle Gefühlslage als Phase des Sortierens und betont, dass das Ehepaar viel Zeit braucht, um sich neu zu orientieren. Währenddessen beobachtet die Öffentlichkeit gespannt die Entwicklung und ob der Streit mit Pietro Lombardi jetzt endlich vorbei ist.