Anna-Maria & Bushido: Skurrile Sex-Regel trotz Trennung (!)

Das Paar ist getrennt aber verbringt doch viel Zeit miteinander, erlebt auch noch intime Momente.

Es kam sehr überraschend! Seit Sommer sollen sie bereits getrennt sein, nun haben sie es in der Öffentlichkeit verkündet: Anna-Maria Ferchichi (44) und Bushido (47) legen eine Beziehungspause ein.

Beide wollen durch die Trennung wieder zueinander finden , heißt es gegenüber deutschen Medien. „Wir waren halt ein bisschen, wie sagt man, wie in so ’ner Sackgasse. Es geht halt so nicht weiter. Und deshalb habe ich das eigentlich auch nicht als Trennung gesehen, sondern als momentanen Zustand", So Anna-Maria.

Umzug

Das Paar lebt derzeit noch mit seinen acht Kindern in Dubai. Doch der Umzug nach Deutschland steht unmittelbar bevor. Dort werde Anna-Maria in einem Haus wohnen, Bushido in einer Wohnung. Gemeinsames Frühstück und Abendessen soll es weiterhin geben. Man wolle nicht gemein zueinander sein, sondern den Blick wieder füreinander finden.

So kommt es zum Sex

Wer nun Angst hatte, dass sich das Glamourpaar nie wieder zu geschlechtlichen Dingen äußern werde (bekanntermaßen nehmen sich die beiden kein Blatt vor den Mund), kann aufatmen. Denn: Sex spielt nach wie vor eine Rolle in der (Nicht-)Beziehung der beiden. Und, wie kommts? Durch Nähe, aber anders, erklärt Anna-Maria im Gespräch mit RTL Exklusiv: "Nicht mehr so viel wie früher. (...) Ab und zu schläft er bei mir und wir gucken einen schönen Film, dann sind wir uns nah und dann entsteht sowas natürlich.“

Moment der Wahrheit

Sie erklärt weiter, dass es zur Trennung kam aus Liebe: Denn die gibt es immer noch. Der Abstand müsste nun sein, damit sie beide klarer sehen können. Es gab einen Schlüsselmoment, so Anna-Maria: "Ich hatte eine Kooperation vergessen und musste unbedingt drehen.“ In Ruhe, ohne die Kinder. Darum bat Anna-Maria ihren Mann, die Kinder zu nehmen. Doch der ignorierte sie und hat sich „umgedreht, ist nach oben gegangen und hat Mittagsschlaf gemacht“.