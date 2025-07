Enthüllt! DAS ist die neue Jury von DSDS und ein Detail überrascht

Ab Herbst sollen Talente einmal mehr gesucht und gefunden werden.

Für das Supertalent gab es jüngst das Aus, doch DSDS wird weitergehen bei RTL. Wie die Bild nun berichtet, wird Poptitan Dieter Bohlen wie üblich den kecken Jurychef machen.

Mehr zum Thema

Doch, wer ist sonst noch dabei? Fest soll stehen, dass sich das Gerücht um Florian Silbereisen nicht bestätigt. Der wurde immer wieder als möglicher Juryteilnehmer gehandelt. Silbereisen hat bereits DSDS-Erfahrung

Bei DSDS saß Loredana kürzlich zusammen mit Dieter Bohlen und Bushido in der Jury. © Getty Images

Bushido und Anna Maria © Getty

SIE ist überraschende Wahl

Aber auch die anderen Namen sind nicht zu verachten. So soll Bushido mit an Bord sein und die Ballermann-Ikone Isi Glück. Sie gilt als große Überraschung! Ihre Karriere hat sie sich hart erarbeitet, nahm bei Castingshows teil und wurde 2012 zur Miss Germany. Seit einigen Jahren ist sie nun erfolgreich am Ballermann.

Doch, Moment, fehlt da nicht eine Person? Nein, dieses Jahr soll eingespart werden! Darum besteht die Jury nur aus drei Menschen... RTL will sich bislang noch nicht offiziell zu den Gerüchten äußern.