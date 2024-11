Pietro Lombardi: Nach DSDS-Aus hat er diese Pläne

Sänger und Jurymitglied Pietro Lombardi wurde vielleicht aus der DSDS-Jury geschmissen.

Noch herrscht große Verwirrung darüber, wie es mit Sänger und Bohlen-Liebling Pietro Lombardi (32) weitergeht. Wie die Bild vor kurzem berichtete, soll er nicht länger in der DSDS-Jury dabei sein.

Mehr zum Thema

Keine Ahnung vom Show-Aus

Er soll, wie das Blatt berichtet, gegen Bushido ausgetauscht werden. Doch Pietro und seine Verlobte Laura dürften beide nichts von einem Aus bei der Show wissen. Wie Laura auf Instagram in einer Fragerunde beantwortete, sei die Lage aus ihrer Sicht so: "Ob Pietro bei DSDS raus ist? Davon weiß ich ehrlich gesagt nichts, und soweit ich weiß, Pietro auch nicht", so die junge Mama.

© Getty Images

Alles gegeben

Rypa betonte, dass Lombardi immer 100 Prozent für DSDS gegeben habe. "Ich habe es selbst miterlebt. Er hat sogar andere Projekte abgesagt, um DSDS treu zu bleiben. Für mich gehört er einfach dazu und es wäre schade, wenn er nicht mehr dabei wäre."

Abstimmen!

Laura schließt ihr Statement mit dem vielsagenden Satz: "Falls es wirklich so sein sollte, dass er nicht mehr dabei ist, bin ich mir sicher, dass Pietro seinen weg finden und vielleicht was eigenes machen wird." Fans des Paares fragen sich nun, was das sein könnte... Wer Pietro kennt, der weiß, dass es bestimmt etwas mit Singen zu tun hat. Oder doch nicht? Stimmen Sie ab!