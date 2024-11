Nach seinem DSDS-Aus: Das sagt Pietro Lombardi

Am Freitagabend erfuhr Pietro Lombardi von dem Medien über sein TV-Aus als Juror der RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar".

Der Sänger ist überrascht von den RTL-Plänen, ihn künftig gegen Rapper Bushido auszuwechseln. Pietro Lomabrdi reagierte geschockt: "Sollte das so sein, wäre ich sehr traurig", sagt er im Telefonat mit "Bild". Er habe "gerade einen Kloß im Hals. Das fühlt sich nicht gut an für mich", so der Sänger. Er konzentriere sich jetzt auf die Live-Show am kommenden Samstag. "Unsere großartigen Teilnehmer haben ein tolles Finale verdient", sagt Pietro.

Später beteuerte Lombardis Manager, dass es seitens des Senders noch keine Aussage zu einer möglichen neuen DSDS-Staffel im nächsten Jahr gebe.

Streit im Haus von Pietro Lombardi und seiner Verlobten

Was war passiert? Nach einem heftigen Streit im Haus von Pietro Lombardi und seiner Verlobten Laura Rypa soll es einen Polizei-Einsatz gegeben haben, berichtet die deutsche Zeitung. Sechs Wochen zuvor kam ihr gemeinsamer Sohn Amelio Elija zur Welt. Laura wurde von den Beamten in die Kölner Uniklinik gebracht, wo beide durchgecheckt wurden. Pietro musste seine Sachen packen – und durfte sein Haus zehn Tage lang nicht mehr betreten.

Pietro Lombardi sagt gegenüber "Bild": "Ich bin kein Unschuldslamm ... aber ich stehe nicht für Gewalt. Aktuell gehe ich nicht in Therapie, aber ich werde das auf jeden Fall wieder anfangen. Das habe ich Laura versprochen." Laura sagt: "Er hat mich nicht geschlagen."

Die beiden planen die Taufe ihres jüngsten Sohnes. Gemeinsam bauen sie gerade ihr Traumhaus um, der Einzug ist geplant für 2025.