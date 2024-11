TV-Krach bei DSD! Bohlen hatte keine Ahnung von Pietro-Aus

Die Meldung vom Schock-Aus für Pietro Lombardi bei DSDS verbreitete sich, wie ein Lauffeuer. Doch ausgerechnet Show-Master Dieter Bohlen wusste nichts davon.

Eine Woche bevor das große Live-Finale von DSDS am 9. November über die Bühne gehen soll, platzte am Freitagabend die Bombe. Wie die deutsche BILD berichtete, wird Pietro Lombardi nach den Vorwürfen von häuslicher Gewalt von RTL still und heimlich ausgetauscht. Offiziell meldete sich der Sender noch immer nicht dazu, allerdings soll mit Rap-Superstar Bushido auch der Lombardi-Ersatz bereits feststehen.

BILD erreichte nun auch Dieter Bohlen, der von dem TV-Aufreger nichts wusste. Er befindet sich derzeit geschäftlich in Dubai. "Ich fliege gleich zurück nach Deutschland und konzentriere mich voll auf das Finale von DSDS am Samstag", war seine erste Reaktion. Der Pop-Titan erklärt, dass er keine Ahnung von dem Aus seines Freundes Pietro Lombardi hatte. Allerdings dürfte der 32-Jährige seinen Mentor am Freitag nach Bekanntwerden des DSDS-Aus völlig aufgelöst angerufen haben. Bohlen steht seinem mittlerweile engen Freund in der schweren Zeit bei.

Bohlen kann Jury nicht beeinflussen.

Obwohl Bohlen seit Beginn der Erfolgsshow 2002 als Chef-Juror das Gesicht von "Deutschland sucht den Superstar" ist, soll er keinen Einfluss auf die Jury-Besetzung haben: "RTL bestimmt die Juroren. Ich wurde bisher nicht davon in Kenntnis gesetzt, wer da jetzt in Zukunft in der Jury sitzt.“

Allerdings könnte es sogar sein, dass sein Rückflug aus Dubai bereits mit seinem neuen Jury-Kollegen stattfinden könnte. Denn eben dort lebt Bushido mittlerweile mit seiner Familie. Für Verwirrung bei Fans sorgt auch, dass sich RTL bislang nicht zu dem Jury-Wechsel gemeldet hat. Spätestens in einer Woche sieht man allerdings, wer neben Bohlen auf dem Jury-Stuhl im Studio sitzen wird.