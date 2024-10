Das Paar spricht erstmals offen über die Geschehnisse der Nacht des 7. Oktobers

Ein Notruf mit Folgen: Pietro Lombardi (32) und seine Verlobte Laura Maria Rypa (28) haben ein turbulentes Liebesleben, das einer Achterbahnfahrt gleicht. Einmal lieben sie sich, dann streiten sie, dann versöhnen sie sich wieder. Doch am 7. Oktober eskalierte ein Streit so heftig, dass es fast so schien, als sei diesmal die Beziehung vorbei. Laura musste im Krankenhaus durchgecheckt werden und Pietro bekam ein vorübergehendes Kontaktverbot. Er musste also aus der gemeinsamen Villa ausziehen. Jetzt sprechen sie im "Bild"-Interview erstmals über das Erlebte.

Die Nerven lagen blank

"Uns geht es den Umständen entsprechend gut", beginnt Laura das Gespräch. Die Verlobte des DSDS-Stars schildert die Auseinandersetzung mit ihrem Partner aus ihrer Sicht: „Also ja, wie Pietro auch schon bestätigt hat, die Polizei war bei uns. Aber ehrlicherweise muss ich sagen, es war wirklich so ein krasser Streit, den wir so noch gar nicht hatten. Und man weiß ja, ich bin jetzt zum zweiten Mal Mama und meine Nerven...Wir haben ein Schreikind. Ich glaube, das ist manchmal einfach so extrem, und manchmal kennt man das vielleicht. Aus einer Kleinigkeit kommt das Fass zum Überlaufen. Aber es ist plötzlich einfach so eskaliert, und ich wusste einfach nicht mehr weiter, was ich machen soll. Ich war einfach so überfordert mit der Situation, und dann habe ich die Polizei gerufen.“





So lief der Notruf ab

Der Notruf sei am Abend gegen 17 oder 18 Uhr abgegangen. "Pietro hat auf einmal angefangen, mit irgendwelchen Sachen rumzuschmeißen. Das kenne ich von uns nicht. Und ich war einfach so überfordert, war so aufgelöst. Ich konnte ihn dann halt nicht mehr handeln.“ Geschlagen habe Pietro Laura jedoch nicht. Die Zeitung will wissen, warum er sich dann in einem Video gegen diese Vorwürfe verteidigt habe: "Ich glaube, dass ich mich von diesen Social-Media-Kommentaren so habe beeinflussen lassen. Weil die Kommentare eben ganz klar sagen: Frauenschläger. Und das ist in meinem Kopf so drin, dass ich das erklären will. Es gibt Frauen, die schreiben, Pietro, du bist Chris Brown. Dieser Satz ist aus einer innerlichen Panik aus mir herausgebrochen. Das wollte ich klarstellen. Ich bin kein Frauenschläger“, sagt er.





Laura: "Er hat mich am Arm festgehalten"

Angegriffen habe er sie dann aber doch: „Er hat mich am Arm festgehalten, und er war sehr lautstark. Ich habe geweint. Ich wusste mir in der Situation nicht zu helfen. Deswegen habe ich die Polizei gerufen.“ Sie habe aber keine Blutergüsse am Hals oder sonst irgendwo gehabt. Es schockiere sie, dass solche Falschinformationen verbreitet werden.