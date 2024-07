Liverpool blamiert sich im ersten Spiel nach Klopp

Nach neun äußert erfolgreichen Jahren trat Jürgen Klopp im Mai als Trainer des FC Liverpool zurück. Für ihn übernahm der Niederländer Arne Slot, der von Feyenoord Rotterdam nach England wechselte.

Der neue Trainer hat dabei offenbar noch viel Arbeit vor sich. Im ersten Test setze es gegen Zweitligisten Preston North End eine peinliche 0:1-Niederlage. Das Goldtor war dabei ein herrlicher Lupfer aus rund 40 Metern.

Here it is. Robbie's outrageous strike against @LFC. ????#pnefc pic.twitter.com/eNPxrmslNJ