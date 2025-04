Real-Hammer: ER soll neuer Trainer werden

Die Königlichen könnten sich vorzeitig von Carlo Ancelotti trennen.

Nach dem Aus im Viertelfinale der Champions League scheint das Aus von Real-Trainer Carlo Ancelotti nur eine Frage der Zeit. Wie „The Athletic“ berichtet, könnten sich die Königlichen schon nach dem Cup-Finale am Samstag von ihrem Trainer trennen.

In der kommenden Saison soll dann unter Xabi Alonso ein Neuanfang gelingen – vorher sucht man aber noch einen Interimstrainer, der Real u.a. bei der Klub-WM in den USA betreut. Die spanische Zeitung „AS“ berichtet dabei nun über einen spektakulären Trainer-Plan: So soll niemand Geringerer als Klub-Legende Raúl einspringen.

© Getty ×

Springt Raúl ein?

Der 47-Jährige ist aktuell Trainer der zweiten Mannschaft von Real, allerdings läuft sein Vertrag Ende Juni aus. Die Stürmer-Legende müsste also seinen Vertrag zumindest kurzfristig verlängern.

Ob der Spanier dazu bereit ist, scheint aber fraglich. Mit 47 Jahren will Raúl endlich auch als Trainer durchstarten und im Sommer eine Mannschaft übernehmen. Als weiterer Kandidat für die Übergangslösung wird deshalb auch Santiago Solari genannt, der schon 2019 einmal interimistisch einsprang.