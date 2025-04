Real: Wird Alonso zum Alaba-Retter?

Nach 90 Minuten auf der Bank beim 1:0-Sieg gegen Bilbao kämpft ÖFB-Kapitän David Alaba am Mittwoch (21.30 Uhr /live auf DAZN) im kleinen Derby bei Getafe nicht nur um seinen Platz in der Startelf, sondern auch um seine Zukunft bei Real Madrid.

David Alaba steht bei Real Madrid am Scheideweg! Nach seiner schweren Kreuzbandverletzung ist der ÖFB-Star zwar zurück auf dem Platz – aber weit entfernt von alter Glanzform. 13 Einsätze, viele Fragezeichen. Besonders das Champions-League-Aus gegen Arsenal offenbarte: Alaba ist derzeit eher Wackelkandidat als Abwehrchef.

Fans fordern Alaba-Abgang

Auch in der Liga schrumpft seine Rolle. Beim 1:0-Sieg gegen Athletic Bilbao blieb der ÖFB-Kapitän 90 Minuten auf der Bank – ein deutliches Zeichen. Denn im hitzigen Titelrennen mit Spitzenreiter Barcelona darf sich Real keinen Ausrutscher mehr leisten. Jeder Fehler könnte entscheidend sein – und Spieler wie Alaba geraten dadurch besonders ins Visier.

Die Fans haben bereits ihr Urteil gefällt: In einer Umfrage der spanischen Sportzeitung AS zählt Alaba zu den Top-Streichkandidaten für den Sommer. Auch intern wackelt sein Platz – nicht zuletzt wegen seines kolossalen Jahresgehalts von 22,5 Millionen Euro. Trotz Vertrag bis 2026 ist sein Verbleib alles andere als sicher.

Trainerwechsel im Anflug – Alonso statt Ancelotti?

Brisant: Auch die Zukunft von Trainer Carlo Ancelotti steht auf der Kippe. Laut Informationen von Sky UK soll der Italiener Real Madrid nach dem Copa-del-Rey-Finale verlassen. Wunsch-Nachfolger ist ausgerechnet Leverkusen-Coach Xabi Alonso – der Alaba noch aus gemeinsamen Bayern-Jahren (2014–2017) bestens kennt. Könnte er zum Retter werden?

Doch der Ex-Real-Profi verfolgt offenbar andere Pläne. Sein Wunschspieler in der Defensive: Bayer-Abwehrboss Jonathan Tah. Der DFP-Profi ist im Sommer ablösefrei zu haben und Real will sich im Rennen um den Leverkusen-Star, an dem auch Barcelona dran sein soll, durchsetzen. Für Alaba bedeutet das: Stammplatz oder Abschied? Die Entscheidung könnte am Ende Xabi Alonso treffen.