Gipfelsturm in Linz! Salzburg-Debüt für Beichler beim unheimlichen LASK

In der 20. Runde der Bundesliga kommt es zum ultimativen Gipfeltreffen: Der kriselnde Tabellenführer Salzburg gastiert mit Neu-Trainer Daniel Beichler beim punktgleichen Verfolger LASK.

Daniel Beichler steht vor einer Mammutaufgabe bei seinem Debüt als Cheftrainer von Red Bull Salzburg. Am Sonntag (17.00/live Sky & Sport24-Liveticker) gastiert der Tabellenführer beim punktegleichen LASK in Linz. Beichler, der erst vor drei Tagen vom Liefering-Coach zum Nachfolger von Thomas Letsch befördert wurde, übernimmt die Mannschaft nach einem enttäuschenden 1:1 gegen den GAK. Er freue sich auf das Spitzenspiel und wolle zeigen, dass sein Team nach wie vor eine "richtig gute Mannschaft" sei.

Kühbauer-Serie als harte Prüfung

Der LASK geht mit massivem Selbstvertrauen in den Kracher, denn die Linzer haben unter Dietmar Kühbauer seit zwölf Pflichtspielen nicht mehr verloren. Zuletzt bewiesen die Athletiker beim späten 1:1 in Ried enorme Moral. Kühbauer betonte, dass man gegen Salzburg von der ersten Minute an "stark im Kopf" sein müsse. Er sieht die Bullen zwar immer noch als Topteam, stellt aber fest, dass die Konkurrenz mittlerweile mutiger gegen den einstigen Serienmeister auftritt.

Punkteteilung wirft Schatten voraus

Nur noch drei Spieltage verbleiben bis zur wichtigen Punkteteilung in der Bundesliga. Für beide Teams ist die Partie richtungsweisend für die Ausgangslage in der Meistergruppe. Während Salzburg die "alte Blüte" vermissen lässt, will der LASK die Gunst der Stunde nutzen, um ein echtes Statement im Titelkampf zu setzen. Beichler muss in kürzester Zeit die Verunsicherung aus den Köpfen seiner Spieler bekommen, um beim heimstarken Verfolger zu bestehen.

Entscheidung im Linzer Stadion

Sollte der LASK seine Serie fortsetzen, könnte Salzburg erstmals seit langer Zeit die Tabellenführung verlieren. Die Linzer setzen dabei vor allem auf ihre harte Arbeit und den unbedingten Willen, den sie unter Kühbauer neu entdeckt haben. Für Beichler ist es ein Kaltstart gegen den aktuell wohl schwierigsten Gegner der Liga, bei dem er sofort beweisen muss, dass er der richtige Mann für den Umbruch in Salzburg ist.