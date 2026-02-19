Kultserie trifft Burger: McDonald’s überrascht mit FRIENDS-Special

Central Perk trifft Cheeseburger: McDonald’s Österreich bringt jetzt das FRIENDS-Feeling in die Restaurants – mit limitierten Sammelfiguren, exklusiven Tassen und jeder Menge Nostalgie.

Fans der Kultserie Friends dürfen sich freuen: Ab sofort zieht ein Stück Central Perk direkt in die heimischen McDonald’s Restaurants ein. Gemeinsam mit McDonald's Österreich und Warner Bros. Discovery startet eine limitierte FRIENDS-Aktion, inklusive Sammelfiguren, Merch und sogar eigener Tassen.

Sammelfiguren zum Menü

Seit 17. Februar können sich MyMcDonald’s-Mitglieder mit einem Gutschein in der App ein spezielles FRIENDS-Menü sichern. Für 9,50 Euro gibt’s nicht nur ein Klassiker-McMenü, sondern auch eine von sechs exklusiven Sammelfiguren. Natürlich mit dabei: Rachel, Monica, Phoebe, Ross, Chandler und Joey. Das Ganze funktioniert über die McDonald’s App, und wie bei echten Sammlerstücken gilt: nur solange der Vorrat reicht.

© McDonald's

Mehr als nur Burger & Nostalgie

Die Aktion geht aber über Figuren hinaus. Fans erwartet ein kleines FRIENDS-Universum:

wöchentliche Merch-Gewinnspiele in der App

spezielle Quiz-Filter für TikTok und Snapchat

und in ausgewählten Restaurants sogar die legendäre FRIENDS-Couch zum Probesitzen

Ja, Sie können sich tatsächlich einmal fühlen wie im Central Perk, nur eben mit Pommes statt Kaffee.

Ab 3. März: Limitierte FRIENDS-Tassen im McCafé

Und weil ein FRIENDS-Moment ohne Kaffee einfach nicht komplett wäre, folgt am 3. März Phase zwei der Aktion. Beim Kauf einer Kaffee- und Kuchen-Kombi im McCafé gibt es eine von vier limitierten FRIENDS-Kaffeetassen mit Motiven aus der Serie dazu - ebenfalls exklusiv über die App erhältlich.

Auch hier gilt: schnell sein lohnt sich.