Sylvie Meis: Im Mini-Bikini bringt sie den Tiroler Schnee zum Schmelzen!

Sylvie Meis (47) gönnt sich aktuell eine Auszeit im legendären Lanserhof in Tirol, zwischen High-End-Treatments und eisigen Pool-Posen.

Wer Sylvie Meis auf Instagram folgt, weiß: Diese Frau ist eigentlich immer in Bewegung. Doch jetzt hat die Wahl-Hamburgerin den Pausenknopf gedrückt. Zum allerersten Mal checkte die schöne Niederländerin im Lanserhof in Tirol ein – dem absoluten Hotspot für das internationale Jetset, wenn es um Regeneration und Gesundheit geht.

In ihren Instagram-Stories lässt sie ihre Fans hautnah an ihrem vollen Programm teilhaben. Von der ersten Untersuchung bis zum speziellen Ernährungsplan: Sylvie ist im absoluten Detox-Modus und zeigt sich sichtlich begeistert von der professionellen Betreuung. Doch der Weg zum inneren Frieden war für die Moderatorin anfangs alles andere als entspannt.

Ehrliches Geständnis: Der Koffein-Crash kam völlig unerwartet

Auch Sylvie musste feststellen, dass sie mehr an ihren täglichen Gewohnheiten hängt, als sie vermutet hätte. In einer herrlich authentischen Story gestand sie ihren Followern, dass sie ein echter „Coffee und Cola Zero Addict“ ist.

Die Quittung für den radikalen Verzicht im Lanserhof folgte prompt: Ein heftiger Koffein-Crash setzte der Moderatorin ordentlich zu. „Ich hätte niemals erwartet, wie groß der Effekt wirklich ist“, so Sylvie sichtlich gezeichnet, aber tapfer.

Bikini-Show im Schnee

Wer jetzt aber denkt, Sylvie würde sich nur im kuscheligen Bademantel verstecken, hat sich getäuscht. Trotz eisiger Temperaturen in den Tiroler Alpen sorgt die 47-Jährige wie gewohnt für einen heißen Hingucker.

In einem knappen schwarzen Bikini posierte sie im dampfenden Outdoor-Pool, während um sie herum die weiße Pracht liegt. Ein Anblick, der bei ihren Fans für absolute Schnappatmung sorgt. Sylvie bringt mit diesem Auftritt den Schnee eigenhändig zum Schmelzen. Trotz der Kälte strahlt sie eine Selbstsicherheit aus, die einfach ansteckend ist.

Bereits nach dem ersten Tag zeigt sich: Der Detox tut ihr sichtlich gut!