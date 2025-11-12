Sylvie Meis hält sich jetzt mit Poledance fit

Die Moderatorin hat eine neue Sportart für sich entdeckt!

Sie scheint bei allem, was sie anpackt eine gute Figur zu machen.

Mehr zum Thema

Schöne Aufnahmen

Das stellt Moderatorin Sylvie Meis (47) jetzt einmal mehr unter Beweis. Sie hat jüngst Poledance, also das verführerische Tanzen an der Stange, für sich entdeckt. Auf Instagram postete sie nun einige sehr verführerische Bilder.

Habe mich geirrt

Gegenüber der Bild meinte Meis: „Ich dachte eigentlich immer, Poledance sei nichts für mich – zu intensiv, zu mutig und ich wäre nicht flexibel genug. ⁠Aber, ich habe mich geirrt, konnte mithalten.“

Für sie ist dieser Sport sehr besonders: "Man fühlt sich dabei sehr kraftvoll, weiblich und vollkommen im Einklang mit dem eigenen Körper.“