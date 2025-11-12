Alles zu oe24VIP
Sylvie Meis
Stangentanz

Sylvie Meis hält sich jetzt mit Poledance fit

12.11.25, 12:46
Die Moderatorin hat eine neue Sportart für sich entdeckt!

Sie scheint bei allem, was sie anpackt eine gute Figur zu machen.

Schöne Aufnahmen

Das stellt Moderatorin  Sylvie Meis  (47) jetzt einmal mehr unter Beweis. Sie hat jüngst Poledance, also das verführerische Tanzen an der Stange, für sich entdeckt. Auf Instagram postete sie nun einige sehr verführerische Bilder.

Habe mich geirrt

Gegenüber der Bild meinte Meis: „Ich dachte eigentlich immer, Poledance sei nichts für mich – zu intensiv, zu mutig und ich wäre nicht flexibel genug. ⁠Aber, ich habe mich geirrt, konnte mithalten.“

Für sie ist dieser Sport sehr besonders: "Man fühlt sich dabei sehr kraftvoll, weiblich und vollkommen im Einklang mit dem eigenen Körper.“

