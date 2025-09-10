Darum zweifelt Sylvie Meis an jedem Verehrer

Model und Moderatorin Sylvie Meis (47) verrät, warum sie es bei der Partnersuche besonders schwer hat.

Wer glaubt, dass Prominente es bei der Partnersuche leichter haben, irrt gewaltig. TV-Beauty Sylvie Meis enthüllt jetzt die Schattenseiten der Promi-Liebe. „Ich glaube, dass es für Prominente schwieriger ist, einen Partner zu finden. Man steht in der Öffentlichkeit, man wird die ganze Zeit beobachtet", klagt die 47-Jährige. „Das kann hemmen."

Ständige Zweifel

Besonders quälend für die Niederländerin: Die ständigen Zweifel an den wahren Absichten potenzieller Partner. „Warum zeigt eine Person Interesse an mir? Ist sie wirklich an mir als Mensch interessiert oder an der öffentlichen Person? Will sie nur selbst berühmt werden und in der Presse landen?", fragt sich Meis bei jedem Date. Kein Wunder, dass sie zugibt: „Es ist schwieriger, sich auf einen Flirt wirklich einzulassen." Nur wenn beide Partner bereits im Rampenlicht stehen, entspannt sich die Lage. „Wenn beide bekannt sind und diese Problematik kennen, ist es, denke ich, einfacher", erklärt die TV-Moderatorin.

Sylvie Meis: Promis haben es bei der Partnersuche schwerer © Getty Images

Trotz ihrer Bedenken glaubt Meis weiterhin an die große Liebe. Als Moderatorin der neuen Staffel „Love Island VIP", die ab 11. September auf RTLzwei läuft, beobachtet sie hautnah, wie Reality-Stars und Influencer nach dem großen Glück suchen. Mit dabei: Dschungelcamp-Gewinner Filip Pavlović und Ex-„Bachelorette" Stella Stegmann. „Die Singles bei uns kommen mit einem offenen Herzen und offenem Geist", schwärmt Meis und betont: „Die Liebe existiert und sie ist noch zu finden – auch in einer Welt mit vielen Realitystars."

Sylvie Meis und Rafael Van der Vaart mit ihrem gemeinsamen Sohn Damian. © Getty Images

Turbulentes Liebesleben der TV-Beauty

Meis weiß, wovon sie spricht. Ihr eigenes Liebesleben sorgte immer wieder für Schlagzeilen. Von 2005 bis 2013 war sie mit Fußballstar Rafael van der Vaart verheiratet. 2020 folgte die Hochzeit mit Künstler Niclas Castello – doch bereits 2023 verkündete das Paar seine Trennung. Ob Sylvie selbst bald wieder auf Partnersuche geht? Die TV-Schönheit hält sich bedeckt, scheint aber trotz aller Dating-Hürden nicht aufgeben zu wollen.

Die Ehe von Sylvie Meis und Niclas Castello hielt etwa zweieinhalb Jahre. Im Juni 2024 reichten sie ihre Scheidung ein. © Getty Images

Während Sylvie Meis bei „Love Island VIP" anderen Promis bei der Liebessuche zusieht, bleibt abzuwarten, wann die 47-Jährige selbst wieder ihr Herz öffnet – und ob sie dabei ihre eigenen Dating-Ratschläge beherzigt.