Insider plaudert aus: Trennung für Christian Kern und Verena Altenberger

Beim Fundraising Dinner der Wiener Albertina standen die Schauspielerin und der Ex-Kanzler gemeinsam auf der Gästeliste. Altenberger sagte jedoch ab. Stattdessen kam Kern mit seiner Tochter zu dem elitären Event.

Seit 2023 wurde über ihre Beziehung spekuliert, offiziell bestätigt haben sie diese nie – dennoch galt es als offenes Geheimnis, dass Ex-Bundeskanzler Christian Kern (59) und Schauspielerin Verena Altenberger (37) ein Paar waren. Nun sollen sich die beiden, wie oe24 erfuhr, getrennt haben. Das bestätigten mehrere Insider.





Für Gesprächsstoff sorgte die Abwesenheit Altenbergers beim elitären Fundraising Dinner in der Wiener Albertina. Eigentlich stand das einstige Paar gemeinsam auf der Gästeliste, doch die Schauspielerin sagte kurzfristig ab. Kern erschien stattdessen in Begleitung seiner Tochter.

Christian Kern mit seiner Tochter beim Fundraising Dinner © Andreas Tischler

Hochkarätige Gästeliste

Auch ohne den erhofften Liebesauftritt des Ex-Paares hatte der Abend einiges zu bieten: Kunstsammlerin Birgit Lauda feierte nach ihrer Hochzeit mit Marcus Sieberer ihren ersten Red-Carpet-Auftritt, US-Star-Künstler Jeff Koons war eigens angereist. Unter den Gästen tummelten sich zudem zahlreiche bekannte Namen aus Politik, Kultur und Wirtschaft – darunter Ex-Kanzler Alexander Schallenberg, Unternehmerin Elisabeth Gürtler, Bundesminister Peter Hanke, Regisseur Robert Dornhelm und Helene von Damm.

Elisabeth Gürtler und Alexandra Winkler © Andreas Tischler

Das Fundraising Dinner mit rund 400 Gästen diente dem Ankauf eines Triptychons der Künstlerin Leiko Ikemura für die Albertina – und wurde auch abseits der prominenten Trennungsgerüchte zu einem glanzvollen Abend.