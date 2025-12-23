Baby-Gerücht um Ex-Kanzler Christian Kern und Verena Altenberger

Der Babybauch ist inzwischen deutlich sichtbar, und mehrere Insider berichten bereits von dem kleinen, süßen Geheimnis des Paares. Wie gewohnt halten sich Kern und Altenberger zu den Spekulationen strikt bedeckt: privat sei privat.

Seit 2023 gehen Christian Kern (59) und Verena Altenberger (38) gemeinsam (diskret) durchs Leben. Offiziell bestätigt haben die beiden ihre Beziehung zwar nie, doch hinter den Kulissen gibt es für ihre engsten Freunde und Bekannten kein Geheimnis über ihr Zusammensein. In den letzten Wochen jedoch machte sich ein ganz besonderes Detail bemerkbar, das Verena Altenberger nicht länger verbergen konnte: ein zartes Babybäuchlein, das mittlerweile unübersehbar ist. Laut gut informierten Kreisen erwarten die beiden ihr erstes gemeinsames Kind – der Geburtstermin soll im April kommenden Jahres liegen.

Mehr lesen:

Bereits vor zwei Jahren hatte Altenberger offen über ihren Kinderwunsch gesprochen. Damals sagte sie: „Ich bin 36 und habe noch kein Kind, glaube aber, dass ich eines möchte. Deshalb frage ich mich jetzt schon, wie ich das machen würde. Verliere ich mich, wenn ich ein Kind habe, weil ich nicht mehr alles, was ich bin – sprich, was mein Beruf ist – an erste Stelle reihe? Oder bin ich dann noch ich selbst und wiederhole damit vielleicht etwas, das mir als Kind einmal wehgetan hat?“ Diese reflektierten Worte zeigen, wie bewusst und sensibel Altenberger den Schritt in die Familienplanung betrachtet.





Patchwork-Familie

Für Christian Kern ist ein Kind in gewisser Weise nichts Neues. Der ehemalige Kanzler ist bereits Vater von vier Kindern: Mit seiner Ex-Frau Eveline Steinberger Kern hat er eine Tochter, Carla, und darüber hinaus drei Söhne, darunter auch Niko Kern. Schon mit 22 Jahren wurde Kern erstmals Vater und zog seine ersten Söhne teilweise sogar alleine groß – Erfahrungen, die ihn geprägt haben und ihn heute sicherlich auch in der neuen Vaterrolle begleiten werden.

Christian Kern und Tochter Carla © Andreas Tischler

Offiziell wollte bislang niemand der beiden das Schwangerschaftsgerücht bestätigen. Beide betonen, dass ihr Privatleben privat bleibe – und genau so solle es auch bleiben. Doch das kleine Bäuchlein spricht mittlerweile für sich, und die Vorfreude auf das neue Familienmitglied ist kaum zu übersehen. Fans und Freunde dürfen gespannt sein auf das kommende Frühjahr, wenn das Paar vielleicht doch noch einen Schritt in die Öffentlichkeit wagt.