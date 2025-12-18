Unmoralisches Angebot für deutschen Olympia-Star

Timo Barthel bekam zu Weihnachten ein unmoralisches Angebot aus der Wüste.

Ein Engelchen auf der einen Schulter, ein Teufelchen auf der anderen: Timo Barthel steht vor der größten Versuchung seiner Karriere! Verzichte ich auf wahnsinnig viel Geld und bleibe mir treu – oder streiche ich den Jackpot meines Lebens ein?

Sogar Essenskosten gedeckt

Der deutsche Wasserspringer (29) hatte ein Mega-Angebot auf dem Tisch: Die Vereinigten Arabischen Emirate lockten mit 200.000 Euro Gehalt, weiteren 200.000 Euro Olympia-Bonus, eigenem Haus, neuem Auto in Dubai – sogar alle Essenskosten sollten übernommen werden. Ein Deal, der alles verändert hätte!

Ehrlicher Weg über OnlyFans

Doch Barthel sagt: Nein! Der Olympiateilnehmer widersteht der Verlockung, erteilt den VAE eine klare Abfuhr – und bleibt Deutschland treu. Statt Millionen-Versprechen setzt er auf seinen Weg, seine Werte, seinen Sport. Um finanziell über die Runden zu kommen, geht Barthel einen anderen, ehrlichen Weg: OnlyFans. Dort stockt er sein Einkommen als Athlet auf – transparent, selbstbestimmt, ohne seine sportliche Identität zu verkaufen.