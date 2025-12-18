Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Sportmix
Unmoralisches Angebot für deutschen Olympia-Star
© Getty

Lieber Only Fans

Unmoralisches Angebot für deutschen Olympia-Star

18.12.25, 18:14
Teilen

Timo Barthel bekam zu Weihnachten ein unmoralisches Angebot aus der Wüste.

Ein Engelchen auf der einen Schulter, ein Teufelchen auf der anderen: Timo Barthel steht vor der größten Versuchung seiner Karriere! Verzichte ich auf wahnsinnig viel Geld und bleibe mir treu – oder streiche ich den Jackpot meines Lebens ein?

Sogar Essenskosten gedeckt

Der deutsche Wasserspringer (29) hatte ein Mega-Angebot auf dem Tisch: Die Vereinigten Arabischen Emirate lockten mit 200.000 Euro Gehalt, weiteren 200.000 Euro Olympia-Bonus, eigenem Haus, neuem Auto in Dubai – sogar alle Essenskosten sollten übernommen werden. Ein Deal, der alles verändert hätte!

Ehrlicher Weg über OnlyFans

Doch Barthel sagt: Nein! Der Olympiateilnehmer widersteht der Verlockung, erteilt den VAE eine klare Abfuhr – und bleibt Deutschland treu. Statt Millionen-Versprechen setzt er auf seinen Weg, seine Werte, seinen Sport. Um finanziell über die Runden zu kommen, geht Barthel einen anderen, ehrlichen Weg: OnlyFans. Dort stockt er sein Einkommen als Athlet auf – transparent, selbstbestimmt, ohne seine sportliche Identität zu verkaufen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden