Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Kultur
Dinev
© APA/MAX SLOVENCIK

Roman

Dinev: Sein Europa-Epos

Von
14.12.25, 17:45
Teilen

"Zeit der Mutigen" hat dieses Jahr den Österreichischen Buchpreis gewonnen.

Das junge Dienstmädchen Eva Nagel sieht keinen Ausweg und will ins Wasser gehen. Doch da schreitet wie aus dem Nichts der k.u.k. Leutnant Alois Kozusnik ein und so verliert sie statt ihrem Leben in dieser Nacht ihre Unschuld.

Mehr zum Thema


Weltkrieg. Es ist die Nacht vor Beginn des Ersten Weltkrieges und die Wege von Eva und Alois trennen sich am Morgen – sie wird Krankenschwester auf einem Schiff, er zieht in den Krieg... Das ist die erste Episode des Monumentalwerkes Zeit der Mutigen vom in Bulgarien geborenen österreichischen Autor Dimitré Dinev. Drei größere Stränge verbinden die Erzählung, die im Herbst mit dem Österreichischen Buchpreis geehrt wurde. Rund 13 Jahre hat Dinev an diesem Werk gearbeitet, er soll dazwischen oft daran gezweifelt haben.

Dinev
© APA/MAX SLOVENCIK

Donau als Referenz durch Zeit und Raum

Bewusstsein. Dinev spannt seine Geschichte, die über 1.100 Seiten fließt und immer wieder auf die Donau Bezug nimmt über Jahrzehnte und Generationen, die allesamt von Kriegen und deren Auswüchsen verwundet wurden. Im APA-Gespräch erklärte Dinev, er hoffe, den Opfern von Nationalsozialismus und Kommunismus ein Denkmal gesetzt zu haben: „Es war eines meiner tiefsten Anliegen, dass sie wieder ins Bewusstsein kommen.“

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden