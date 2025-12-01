Punschkrapferlrosa und Sodazitrongelb erobern das MQ

Beim Enzi Farbvoting 2026 haben rund 20.000 Wienerinnen und Wiener abgestimmt: Die Favoriten "Punschkrapferlrosa" und "Sodazitrongelb" ziehen ab März 2026 ins MuseumsQuartier ein und setzen farbenfrohe Akzente.

Für "Punschkrapferlrosa" stimmten 47,43 Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, "Sodazitrongelb" hat 26.8 Prozent erhalten. Die weiteren Farben "Leos-Würstelstand-Blau" und "Vanilleeisweiß" konnten sich nicht durchsetzen.

Blick zurück auf die 25 Jahre Enzi-Historie

Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums des MQ blicken die Verantwortlichen auf die Farbhistorie zurück: 2002 sind die ersten cremeweißen Enzis als Iglu-Module ins MQ, 2003 schwimmbadblau, 2004 hellrosa und 2009 zitronengelb. Die beiden neuen Farben bringen nun frische Akzente in den Innenhof.