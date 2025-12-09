Alles zu oe24VIP
RTL-Hammer: DIESE fünf Stars ersetzen Gottschalk & Co. bei "Denn sie wissen nicht, was passiert"

Primetime-Show

RTL-Hammer: DIESE fünf Stars ersetzen Gottschalk & Co. bei "Denn sie wissen nicht, was passiert"

09.12.25, 16:43
Das beliebte RTL-Traumpublikum-Trio Gottschalk, Jauch und Schöneberger ist Geschichte. In der nächsten Ausgabe der Show übernehmen gleich fünf Stars bei "Denn sie wissen nicht, was passiert". 

Das Trio Thomas Gottschalk, Günther Jauch und Barbara Schöneberger moderierte viele Jahre lang die RTL-Show „Denn sie wissen nicht, was passiert“ vor Millionenpublikum. Mit Gottschalks TV-Abschied hängten auch die anderen Moderatoren die Show an den Haken. Eine Neubesetzung dürfte jetzt aber gefunden worden sein.

Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show.
© Hersteller

Termin und Showänderung

Die nächste Ausgabe der Show findet am Samstag, 13. Dezember statt. RTL bestätigt, dass die Ehrlich Brothers, Michelle Hunziker sowie Jana Ina und Giovanni Zarrella die Moderation übernehmen und das Publikum damit auf ein neues Ensemble trifft.

RTL-Hammer: DIESE fünf Stars ersetzen Gottschalk & Co. bei
© oeticket

Michelle Hunziker
© Getty

Jana Ina Zarella
© Facebook

Mit diesen fünf Stars tritt ein völlig neues Team an die Stelle des bisherigen Traum-Trios. Damit startet RTL einen neuen Abschnitt der beliebten Abendunterhaltung. Damit endet die Ära von Gottschalk, Jauch und Schöneberger bei „Denn sie wissen nicht, was passiert“ offiziell, und die Show setzt künftig auf frische Gesichter.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

