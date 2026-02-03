1+1 gratis! Ihre letzte Chance auf Michelle in Wien

Am 13. Februar zündet Schlager-Queen Michelle ihre Abschieds-Show „Zum letzten Mal“ in der Wiener Stadthalle. Mit Ticket24.at sind Sie zum Bestpreis dabei. Da gibt es jetzt 2 Michelle Konzerttickets zum Preis von einem!

Alle Mitschunkel-Hits. Von „Große Liebe“ über die ESC-Hymne „Wer Liebe lebt“ bis „Scheisskerl“, eine überdimensionale Video-Show und das Liebes-Feuerwerk mit ihrem Verlobten Eric Philippi - Michelle, neben Helene Fischer und Andrea Berg eine der Allergrößten im Schlagerbusiness, sagt jetzt mit der emotionalen Abschieds-Tournee „Zum letzten Mal“ Goodbye. Am 13. Februar steigt das allerletzte Österreich-Konzert in der Wiener Stadthalle.

Die begehrten Karten dafür gibt’s bei Ticket24.at. mit einem Last Minute Special Angebot von oe24 & Ticket24.at. Da erhalten Sie jetzt 2 Michelle Konzerttickets zum Preis von einem. Die Sitzplätze der Kategorie 1 kosten Sie pro Ticket statt 104,90. also nur mehr 52,45 Euro. Auch für die Plätze der Kategorien 2 und 3 gibt es bei Ticket24.at die coole 1+1 Aktion.

„Ich möchte die Bühne mit Würde und Herz verlassen. Ich bin mir mit jeder Sekunde sicherer, dass es der richtige Moment ist, dieses wichtige Kapitel in meinem Leben abzuschließen und neue Wege zu gehen“ gibt Michelle für ihr allerletztes Österreich-Konzert und liefert dafür vom Opener „Flutlicht“, bei dem unzählige Schlagzeilen ihre Rekord-Karriere dokumentieren, bis zum Finale „Zum letzten Gang“ eine Abschieds-Show voller Emotionen. Tränenreiche Ansagen („. Irgendwann kommt die Stunde, wo ich sagen muss, das war‘s für mich!“) und süße Gastauftritte von jeder Menge Kinder („Kleine Prinzessin“) inklusive.

Als Highlight des 31 Song starken Schlager-Feuerwerks gibt’s die große Liebesshow: ihr Verlobter Eric Philippi, der auch mit Solo-Einlagen wie „Schockverliebt“ glänzen darf, wird für die Kuschel-Duette „Falsch dich zu lieben“, „Nicht verdient“ und „Idiot“ auf die Bühne geholt.“ Innige Zärtlichkeiten und Küsse inklusive. Nach dem Bühnenabschied sollten die Hochzeitsglocken läuten: „Es ist noch nichts geplant, aber wir haben das vor.“