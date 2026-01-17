Fans in Schockstarre: Schlager-Legende beendet Karriere

Am 18. Januar beginnt für Schlagerstar Michelle ein besonderer Abschnitt ihrer Karriere. Unter dem Titel „Zum letzten Mal – Die Abschiedstournee 2026“ startet die 53-Jährige ihre finale Konzertreise.

Die Sängerin hat in Interviews deutlich gemacht, dass es sich um einen endgültigen Ausstieg aus dem Musikgeschäft handelt.

Vor Tourstart wandte sich Michelle in den sozialen Medien an ihre Fans. „Unterwegs zur letzten Tournee… Ich freue mich sehr auf euch!“, schrieb sie bei Instagram und Facebook und verwies auf die Konzertdaten sowie die neue Edition ihres Albums.

„Ich kann nicht glauben"

Während Michelles Beitrag zurückhaltend formuliert war, reagierte ihr Publikum umso emotionaler. Nach über drei Jahrzehnten auf der Bühne fällt vielen der Abschied sichtbar schwer. Unter den Kommentaren finden sich zahlreiche Nachrichten, in denen Fans ihre Wehmut ausdrücken. „Will das alles noch nicht wahrhaben“, schreibt eine Nutzerin. „Ich kann nicht glauben, dass es bald zu Ende sein soll“, heißt es in einem weiteren Kommentar. Eine andere Person schreibt: „Mein Herz. Auch wenn ich mich auf die Tour freue, tut’s echt weh.“

Vorfreude und Abschiedsschmerz

Immer wieder zeigen sich gemischte Gefühle zwischen Vorfreude und Abschiedsschmerz. „Ich freue mich sehr aufs Album und auch auf die Tour. Auch wenn es für uns verdammt hart wird. Aber auch die letzte Reise treten wir gemeinsam an“, lautet ein Kommentar. Andere betonen die Bedeutung der Sängerin für ihr Leben und die letzten Jahrzehnte. „So schade, dass sie von der Bühne geht. Ich werde sie sehr vermissen, aber ihre Lieder bleiben“, heißt es in einem Beitrag.

Ihr letztes Konzert

Die Abschiedstournee endet am 15. Februar in Berlin – gleichzeitig Michelles 54. Geburtstag. Dort will sie ihr letztes Konzert geben. Im Juni ist ein weiterer Auftritt angekündigt, bei dem sie bei einer großen Schlagershow in Kitzbühel auftreten wird.