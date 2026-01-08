Schlagerchampions mit Helene & Co: Doch DIESER Star erteilt Silbereisen eine Absage

Der Entertainer meldet sich am 10. Jänner 2026 live mit einer neuen Show-Ausgabe zurück und versammelt abermals die Stars der Branche. Einer hat jedoch bereits im Vorfeld abgesagt.

Florian Silbereisen kommt 2026 mit einer neuen Ausgabe der „Schlagerchampions“ zurück. Die große ARD-Show versammelt auch diesmal zahlreiche Topstars der Szene – darunter Helene Fischer. Ein prominenter Name fehlt allerdings auf der Gästeliste: Semino Rossi hat seine Teilnahme abgesagt.

Semino Rossi sagt Auftritte ab

Für Semino Rossi hatte das neue Jahr eigentlich mit einem emotionalen Heimspiel beginnen sollen. Ein Neujahrskonzert in Graz war geplant, doch daraus wurde nichts. Eine akute Kehlkopfentzündung machte dem Sänger einen Strich durch die Rechnung. Statt Applaus und Bühnenlicht rückte plötzlich seine Gesundheit in den Vordergrund. Über Instagram informierte Rossi seine Fans kurzfristig über die Absage – und über die Notwendigkeit, sich zu schonen.

Die Erkrankung hat auch Auswirkungen auf seine Fernsehpläne. Der beliebte Schlagerstar wird bei der ersten großen TV-Schlagershow des Jahres nicht auftreten.





Verzicht auf die „Schlagerchampions 2026“

Besonders deutlich wird Rossis neuer Fokus auf Erholung mit seiner Entscheidung, auf einen Auftritt bei den „Schlagerchampions 2026“ zu verzichten. Wie „Radio Paloma“ berichtet, sagte der Sänger seine Teilnahme bewusst ab, um seiner Stimme ausreichend Zeit zur Regeneration zu geben.

Die von Florian Silbereisen moderierte ARD-Show „Schlagerchampions – Das große Fest der Besten“ zählt zu den wichtigsten Fixpunkten im Schlagerjahr. Die elfte Ausgabe wird am 10. Jänner live aus Berlin übertragen. Geehrt werden dabei Künstlerinnen und Künstler, die im vergangenen Jahr mit Chart-Erfolgen, ausverkauften Tourneen, kreativen Projekten oder langjährigen Karrieren überzeugt haben.

Große Namen und ein mit Spannung erwartetes Comeback

Während Semino Rossi pausiert, laufen die Vorbereitungen für die Show auf Hochtouren. In den vergangenen Jahren wurden unter anderem Andrea Berg, Roland Kaiser, Santiano, Fantasy und die Kelly Family mehrfach ausgezeichnet. Heuer richtet sich der besondere Blick auf das Comeback von Helene Fischer, das nach ihrer Babypause von vielen Fans mit großer Spannung erwartet wird.





Fix angekündigt sind unter anderem: Helene Fischer, Roland Kaiser, Maite Kelly, Unheilig, Marianne Rosenberg, Howard Carpendale, Santiano, Maite Kelly, Thomas Anders, DJ Ötzi, No Angels, Nino de Angelo, Ross Antony, Dick Brave, Michelle, Oli.P, Olaf der Flipper und Ben Zucker.

Pause mit Perspektive

Semino Rossi wird bei diesem Schlager-Großereignis zwar fehlen, doch seine Fans dürfen aufatmen. Laut „Radio Paloma“ befindet sich der Sänger auf dem Weg der Besserung und plant, sich bis Mitte Februar vollständig zu erholen. Die Pause nutzt er bewusst, um Stimme und Körper nachhaltig zu stärken. Danach möchte er wieder mit voller Energie auf die Bühne zurückkehren. Für die Schlagerwelt bedeutet das nur eine kurze Auszeit – kein Abschied.