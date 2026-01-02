Fans haben noch gehofft, dass es dieses Jahr zum großen Comeback von Marianne und Michael kommen wird.

Diese beiden genießen ihre wohlverdiente Pension: Schlager -Duo Marianne und Michael, die als wahre Ikonen ihres Genres gelten, waren lange Jahre tonangebend.

TV-Shows, Konzerte und Alben - das Duo war beliebt bei seinen Fans. Marianne, jetzt 72 und Michael, 76, machen beide einen agilen, lebensfrohen Eindruck. Darum auch die Frage, wann den der nächste Auftritt ansteht!

Abschied auf der Wiesn

Im Jahr 2024 fand der letzte Auftritt der beiden statt. Auf der Wiesn gaben sie ein letztes Konzert vor Fans und Freunden. Doch seit einigen Monaten gibt es Gerüchte, dass es vielleicht doch zu einem Comeback kommen könnte. Marianne hat sich in einem Gespräch mit der Abendzeitung, dass es dazu nicht kommt: "Wir treten nur noch in eigener Sache auf, für unseren Verein oder für einen anderen guten Zweck. 2024 hatten wir unser Abschiedskonzert, jetzt ist endgültig Schluss! Wir wollen uns unsere Zeit nicht mehr mit Auftritten rauben, das ist ja immer mit großen Vorbereitungen verbunden.“

Mehr Zeit

Hobbys und Zeit mit der Familie und Freunden sollen künftig im Fokus stehen, nicht mehr der Beruf. Marianne: "Im Laufe der Jahre haben wir uns ein Riesennetzwerk aufgebaut, haben auch immer gut in die Rente einbezahlt. Für den einen ist es das Höchste, mit Achtzig noch Konzertsäle zu füllen, Kompliment! Wir hingegen sind beide heilfroh, dass wir den Absprung geschafft haben.“

Änderte alles

Das Paar ist seit 46 Jahren verheiratet. Seit dem Schlaganfall von Michael 2022, den er mit viel Disziplin überstand, war für beide klar: Das Karriereende naht, die Zeit ist endlich.