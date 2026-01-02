Schlagersängerin Francine Jordi verrät: DESHALB fehlt sie in Silbereisen-Shows

Die Schlager-Größe wäre doch eigentlich perfekt für eine der vielen Shows des beliebten Sängers und Entertainers. Dennoch war sie seit vielen Jahren nicht mehr an Floris Seite zu sehen.

Seit beinahe drei Jahrzehnten zählt Francine Jordi zu den fixen Größen des deutschsprachigen Schlagers. Umso mehr fiel zuletzt auf, dass die Schweizer Sängerin in den Shows von Florian Silbereisen schon seit einiger Zeit nicht mehr vertreten ist. Nun hat sie offen darüber gesprochen, weshalb sie dort aktuell nicht zu sehen ist.

Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr lud Florian Silbereisen auch heuer wieder zum „Silvester-Schlagerbooom“ in der ARD. Zum Jahreswechsel standen unter anderem Roland Kaiser, Maite Kelly, Unheilig und Howard Carpendale auf der Bühne – eine hochkarätige Runde der Schlagerelite.

Hoffnung bleibt

Nicht dabei war allerdings Francine Jordi, die viele Jahre selbst als Moderatorin durch den Silvesterabend geführt hatte. Ihr Fehlen bei der großen ARD-Show sorgt für Aufmerksamkeit, zumal sie lange zu den prägenden Gesichtern dieses Abends zählte. In einem Interview mit „t-online“ erläutert die Sängerin nun die Hintergründe. „Ich wurde nicht angefragt für die Shows. Entweder hat ein Lied von mir nicht gepasst oder die Gästeliste war schon voll“, erklärt sie nüchtern und ohne Groll.





Grundsätzlich würde sie einem Auftritt bei Florian Silbereisen offen gegenüberstehen, wie sie betont – nicht zuletzt wegen der enormen Reichweite seiner Formate. Gleichzeitig zeigt sich Francine Jordi dankbar dafür, weiterhin regelmäßig im Fernsehen präsent zu sein und in ganz unterschiedlichen Sendungen auftreten zu können.

Abschied im Jahr 2024

Über viele Jahre hinweg hatte Jordi selbst eine zentrale Rolle am Silvesterabend: Fast ein Jahrzehnt lang moderierte sie, unter anderem gemeinsam mit „Bergdoktor“-Star Hans Sigl, die „Große Silvester Show“, die in ARD, SRF und ORF ausgestrahlt wurde. Anfang 2024 gab sie schließlich ihren Abschied von dem erfolgreichen Format bekannt.

Dass Florian Silbereisen nun den Silvesterabend im Fernsehen prägt, sieht Francine Jordi gelassen. „Florian Silbereisen macht einen großartigen Job und seine Formate kommen super an“, hält sie fest. Wichtig sei vor allem eines: „Für uns Künstler und für die Zuschauer zu Hause ist es wichtig, dass es möglichst viele Shows gibt, die unsere Musik zu den Menschen ins Wohnzimmer bringen.“