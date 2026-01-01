Silbereisen verblüfft Fans mit Uralt-Aufnahmen von Helene Fischer

Helene Fischer fehlte beim großen Silvester-„Schlagerbooom“ in München zwar persönlich, präsent war sie dennoch.

Gastgeber Florian Silbereisen erinnerte in der mehr als vierstündigen ARD-Show mit einem besonderen Einspieler an die Anfänge der Schlager-Queen – und sorgte damit für erstaunte Reaktionen bei den Zuschauerinnen und Zuschauern.

Silbereisen kündigte ein „ganz besonderes Jubiläum“ an und zeigte historische Aufnahmen aus dem Februar 2006. Damals stand Helene Fischer erstmals mit ihrer eigenen Single im Fernsehen auf der Bühne. In der „Winterfest“-Show sang die damals 21-Jährige „Feuer am Horizont“ – ihr erster TV-Auftritt mit einem eigenen Hit. „Erinnern Sie sich?“, fragte Silbereisen mit einem Lächeln und verwies zugleich auf das bevorstehende Comeback der Sängerin bei den „Schlagerchampions“ am 10. Januar.

Die rund 20 Jahre alten Bilder sorgten in den sozialen Netzwerken für Staunen. Einige Zuschauer erkannten die junge Helene Fischer kaum wieder, andere zeigten sich nostalgisch und schwärmten von den frühen Jahren ihrer Karriere. Für eingefleischte Fans ist der Auftritt zwar längst bekannt – der komplette Clip kursiert seit Jahren im Netz –, doch am Silvesterabend entfaltete er neue Wirkung.

Der Rückblick passte zur Ankündigung eines besonderen Jahres für die Sängerin. 2026 soll ganz im Zeichen Helene Fischers stehen, begleitet von Fan-Votings zu ihren beliebtesten Songs. Während viele sich auf neue Auftritte freuen, meldeten sich online auch kritische Stimmen zu Wort, die sich eine Rückkehr zu klassischem Schlager statt modernem Pop wünschen.

Silbereisen selbst ließ keinen Zweifel daran, wie sehr er dem Wiedersehen entgegenblickt. Die berufliche Zusammenarbeit mit seiner Ex-Partnerin erfüllt ihn sichtbar mit Freude. „Ich gebe zu, ich freue mich auch sehr“, sagte er live in der ARD und kündigte augenzwinkernd an, bei Kaffee, Wein – oder vielleicht sogar gemeinsamem Gesang – wieder Zeit mit Helene Fischer zu verbringen.