Silbereisen
© Getty Images

Intime Details

Florian Silbereisen ganz schlüpfrig: Das Geheimnis seiner Glücksunterhose

02.01.26, 17:18 | Aktualisiert: 02.01.26, 18:56
Der Schlagerstar hat sich nun zu seinem ganz besonderen Glücksbringer geäußert.

Die Kritik an der diesjährigen Ausgabe der Schlager-Silvester-Show "Schlagerbooom" hat sich noch nicht gelegt.

© ARD

Einige Längen

Einerseits soll die Sendung viel zu lange ausgefallen sein, dabei deutliche Längen gehabt haben. Andererseits gab es wohl ein paar Pannen, wie beim Auftritt von Stefan Mross: „ Der Stefan  hat sich verheddert, das kann mal passieren“, kommentierte Silbereisen dabei lachend. Als Mross schließlich bei ihm ankam, hing der Kabelsalat noch immer: „Mir hängen hier die ganzen Fetzen runter“, gestand der Musiker selbstironisch.

Pikanter Talk

Doch es gab auch ein paar pikante Momente. Zum Beispiel, als Lucas Cordalis, Achim Petri und Joelina Drews nach ihrem Auftritt von Flori nach ihren Glücksbringern gefragt werden. Drews schmunzelte und erklärte, ihrer sei "etwas Schlüpfriges" und Petri führt aus, dass es eine rote Unterhose sei, die er dann auch herzeigte.

© Screenshot/Schlagerbooom

Das Geheimnis der U-Hose

Daraufhin Silbereisen ganz keck: "Ich habe mich kurz erschrocken, weil ich dachte, das wäre meine!" Aso?! Ja, tatsächlich, schon früher erklärte der Schlager-Moderator, bei Live-Shows immer seine rote Unterhose zu tragen. Der Bild verriet er im Vorfeld: "Ich habe wieder meine rote Glücksbringer-Unterhose an. Die habe ich schon ein paar Jährchen, aber sie kommt immer nur raus bei den großen Liveshows. Und sie sieht noch einigermaßen gut aus.“ Doch, was ist sein Geheimnis? „Mit guter Pflege und Nähzeug kann man da einiges richten, sodass sie noch ein paar Jahre hält.“

