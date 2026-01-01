Alles zu oe24VIP
Silbereisen freut sich auf seine Gäste.
Schlagerboom

Silbereisen reagiert auf Kritik: "Sehe ich überhaupt nicht"

01.01.26, 10:21
Die Kritik an den Gästelisten reißt nicht ab. 

Der Ärger vieler Schlager-Fans ist groß. Florian Silbereisen führt zwar seit Jahren durch die großen TV-Shows wie Schlagerboom, lädt dabei aber fast immer die gleichen Stars ein.

„Und wieder überwiegend die gleichen Stars zu Gast. Werdet kreativer, ARD“, schrieb etwa ein User nach der Silvester-Show in der ARD.
Silbereisen selbst nahm vor wenigen Tagen selbst Stellung zu den Vorwürfen. „Das sehe ich überhaupt nicht“, stellt der 44-Jährige im Interview mit dem Blick klar. „Wir haben in den letzten Jahrzehnten so vielen neuen Stars eine Chance gegeben.“ Silbereisen erwähnt dabei etwa Ross Antony, Maite Kelly, Giovanni Zarrella und Eloy de Jong.

Silbereisen vergleicht Schlagerboom dann auch mit der Königsklasse im Fußball. „In der Champions League spielen auch immer mal überraschende Teams mit, aber sicher dabei sind Bayern München, Real Madrid, Liverpool.“

