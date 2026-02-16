Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Kultur
  4. Song Contest
ESC: ORF launcht neue Website
© Getty Images

70. Song Contest

ESC: ORF launcht neue Website

16.02.26, 17:51
Teilen

Wartet u.a. mit Einblick hinter die Kulissen, Interviews, Live-Tickern und einer "Social Wall" auf

Wien. Drei Monate vor dem musikalischen Megaevent in Wien, hat der ORF eine neue Website für den 70. Eurovision Song Contest (ESC) gelauncht. Sie soll Hauptinformationsquelle bzw. der zentrale "digitale ESC-Hub" des ORF sein, wie es in einer Aussendung heißt. Darauf finden sich neben einem minutengenauen Countdown etwa Infos, Kurzvideos und die Songs der zwölf Acts, die am Freitag im Rahmen der Show "Vienna Calling" um das österreichische ESC-Ticket rittern.

Zudem bietet die Seite einen Überblick über diverse ESC-Storys und wartet mit Fragen und Antworten zum Event auf - auch auf Englisch. Während der Shows sind unter songcontest.orf.at Live-Ticker zu finden. Auch eine "Social Wall" mit Postings aus dem ESC-Universum findet sich auf der Website.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen