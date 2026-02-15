Zwei Tote und ein Schwerverletzter bei Lawinenunglück

Bei einem Lawinenunglück im norditalienischen Aostatal sind am Sonntag zwei Personen ums Leben gekommen.

Eines der Opfer konnte nur noch tot aus den Schneemassen geborgen werden, eines starb kurz danach. Ein weiterer Skifahrer musste in kritischem Zustand mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus nach Turin gebracht werden. Nach weiteren möglichen Opfern wird gesucht. In Medienberichten war von bis zu sechs verschütteten Skifahrern die Rede.

Die Lawine hatte sich nach ersten Angaben am Vormittag gegen 11.00 Uhr gelöst. Die Skifahrer waren abseits der präparierten Pisten oberhalb des Ortes Courmayeur in einem Seitental unterwegs. Nach Angaben der Bergwacht kommen die Opfer vermutlich aus Frankreich.