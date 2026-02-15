Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
  3. Weltchronik
Zwei Tote und ein Schwerverletzter bei Lawinenunglück

Suche nach Opfer

Zwei Tote und ein Schwerverletzter bei Lawinenunglück

15.02.26, 15:36
Teilen

Bei einem Lawinenunglück im norditalienischen Aostatal sind am Sonntag zwei Personen ums Leben gekommen. 

Eines der Opfer konnte nur noch tot aus den Schneemassen geborgen werden, eines starb kurz danach. Ein weiterer Skifahrer musste in kritischem Zustand mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus nach Turin gebracht werden. Nach weiteren möglichen Opfern wird gesucht. In Medienberichten war von bis zu sechs verschütteten Skifahrern die Rede.

Die Lawine hatte sich nach ersten Angaben am Vormittag gegen 11.00 Uhr gelöst. Die Skifahrer waren abseits der präparierten Pisten oberhalb des Ortes Courmayeur in einem Seitental unterwegs. Nach Angaben der Bergwacht kommen die Opfer vermutlich aus Frankreich.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen