Peinliche Panne in Silbereisens Silvester-Show

Stefan Mross hat beim „Silvester-Schlagerbooom“ in München für einen der emotionalsten – und zugleich skurrilsten – Momente des Abends gesorgt.

Mit seiner gefühlvollen Version von „Weil i di mog“ brachte der 50-Jährige die Basketballarena des FC Bayern zum Beben, das Publikum feierte den Entertainer frenetisch. Doch kaum war der letzte Ton verklungen, nahm der Auftritt eine unerwartete Wendung.

Auf dem Weg zu Gastgeber Florian Silbereisen verhedderte sich Mross plötzlich mit seiner Gitarre. Das Kabel des In-Ear-Kopfhörers hatte sich am Gitarrengurt verfangen, Mross kämpfte sichtbar mit dem Technik-Chaos – live vor laufenden Kameras. Silbereisen reagierte gewohnt souverän und nahm seinem Freund mit Humor die Anspannung: „Der Stefan hat sich verheddert, das kann mal passieren“, kommentierte er lachend. Als Mross schließlich bei ihm ankam, hing der Kabelsalat noch immer: „Mir hängen hier die ganzen Fetzen runter“, gestand der Musiker selbstironisch.

Mross sorgt für Gänsehaut

Nachdem das Missgeschick überstanden war, konnte der Abend seinen geplanten Lauf nehmen. Im Rahmen der Show hatten alle Gäste einen persönlichen Glücksbringer mitgebracht, der später verlost wurde. Stefan Mross entschied sich dabei für ein besonders wertvolles Stück aus seiner eigenen Geschichte: seine erste goldene Schallplatte aus Österreich aus dem Jahr 1989 für den Titel „Heimatmelodie“.

Mit diesem Lied hatte Mross damals den Grand Prix der Volksmusik gewonnen und seinen Durchbruch gefeiert. „Davon trennt man sich nicht leicht“, stellte Florian Silbereisen anerkennend fest – und brachte damit den ideellen Wert des Schatzes auf den Punkt.

Der Auftritt markierte zugleich ein Comeback für Stefan Mross: Nach drei Jahren Pause war er erstmals wieder in einer großen Feste-Show von Florian Silbereisen zu sehen. Seit der Trennung von Anna-Carina Woitschack im November 2022 hatte sich der Entertainer aus dem Format zurückgezogen. Umso größer war nun die Freude – bei den Fans ebenso wie bei Mross selbst, der vorab auf Instagram schrieb: „Ich freue mich auf einen schönen Abend, lasst uns gemeinsam in ein neues Jahr starten.“