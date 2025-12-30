Alles zu oe24VIP
© Getty

Fans toben

Eklat um "Schlagerboom Open Air": Stars lassen für Silbereisen ihre Fans sitzen

30.12.25, 22:58
Teilen

Das große "Schlagerboom Open Air" am 6. Juni in Kitzbühel sorgt im Vorfeld für Frust und Ärger bei den Fans. 

Alle Jahre wieder begeistert das Sommer-Open Air von "Schlagerboom" mit Florian Silbereisen für Begeisterung. Heuer steigt die Volksmusik-Show am 6. Juni in Kitzbühel.

Mit Maite Kelly und DJ Ötzi sind die ersten Stars auch schon bekannt, doch die lassen für den Auftritt bei der TV-Show einfach ihre Fans sitzen. Kelly wird auch zu Silvester beim Schlagerboom zum Jahreswechsel zu sehen und hören sein und für Stimmung sorgen.

Dj Ötzi
© getty

Doch das tröstet die Fans der beiden derzeit nicht wirklich. Sie toben, denn DJ Ötzi, der das "Heimspiel" natürlich nicht ausschlagen wollte, hat kurzerhand einen Auftritt verschoben. Eigentlich hätte der "Anton aus Tirol"-Sänger am selben Tag beim Apoldaer Musiksommer auftreten sollen. Das Konzert wird nun kurzerhand um eine Woche auf den 12. Juni verschoben. Die Tickets behalten zwar ihre Gültigkeit, allerdings müssen die Kartenbesitzer etwaige Reisen nun umbuchen.

Naschenweng als Kelly-Ersatz

Auch Kelly hatte für die Schweizer Schlager-Veranstaltung "Schlager uf"m Hof" bereits zugesagt. Allerdings gab es in dem Vertrag laut schlagerprofis.de eine TV-Klausel. Sie wird ihren Auftritt um ein Jahr verschieben.

Melissa Naschenweng

Melissa Naschenweng

© oe24

Die Eidgenossen haben aber einen starken Ersatz schon an der Hand. Melissa Naschenweng wird stattdessen in unserem Nachbarland auftreten. Damit ist auch klar, dass die heimische Schlager-Queen kein Gast von Silbereisen sein wird.

