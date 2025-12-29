Florian Silbereisen & Valentina Pahde: Heiße Küsse nach Drehschluss

In einem Interview verraten die beiden Schauspieler, dass sie sich mitten in der Nacht geküsst haben und es sogar zu noch heißeren Szenen gekommen ist.

Am Neujahrstag entfaltet sich auf dem ZDF-„Traumschiff“ eine Szene, die beim Publikum für romantische Stimmung sorgt: Als Bordärztin Sophia Berg kommt Valentina Pahde Kapitän Max Parger gefährlich nahe. Was auf dem Bildschirm nach großer Gefühlskulisse aussieht, hat mit der Realität am Set allerdings wenig zu tun. „Eine Kuss-Szene zu drehen, ist viel unromantischer, als man sich das vorstellt“, stellt Pahde im Gespräch mit Bild klar. Denn der Moment sei streng choreografiert gewesen: „Uns wurde vorgegeben, wer, wann, wo den Kopf hinmachen soll. Man ist eher damit beschäftigt, als intensiv einen Kuss zu genießen.“

Spontaner Kuss

Erschwert wurde die Situation durch die kurzfristige Umsetzung der Szene. Florian Silbereisen schildert gegenüber Bild, dass der Kuss ursprünglich gar nicht mehr auf dem Tagesplan gestanden habe. „Die Kuss-Szene kam völlig ohne Vorwarnung! Eigentlich hatten wir beide schon Drehschluss.“ Erst die Sorge um einen Wetterumschwung habe dazu geführt, dass das Team mitten in der Nacht noch einmal zusammengetrommelt wurde. „Der Kuss sollte dann ganz schnell noch mitten in der Nacht gedreht werden.“ Für zusätzliche Aufregung sorgte, dass Pahde zunächst nicht auffindbar war. „Niemand wusste, wo Valentina ist. Alle haben sie gesucht. Sie hatte sich gerade eine Massage gegönnt, die sie sofort abbrechen musste.“

Keine Probe für den intimen Moment

Im Gegensatz zu sonst üblichen Abläufen blieb diesmal keine Zeit für Proben. „Normalerweise werden die Szenen in einer Leseprobe vorbereitet und ausführlich besprochen“, erklärt Silbereisen. „Nur nicht der Kuss! Der musste ganz spontan und ohne Probe stattfinden!“ Entsprechend befremdlich empfand er die Situation selbst: „Es ist schon skurril, wenn man vom Regisseur eine ganz genaue Gebrauchsanweisung für einen Kuss bekommt und sich vor einem Team von 30 Leuten küssen soll! Am Ende soll es ja ganz romantisch aussehen: Ärztin küsst Kapitän unterm Sternenhimmel in Afrika …“

Gute Chemie

Dass die Szene dennoch glaubwürdig wirkte, lag an der überraschend guten Chemie zwischen den beiden Schauspielern. Persönlich kannten sie sich zuvor nicht. „Wir kannten uns vorher nicht und sind uns am Flughafen in Johannesburg zum allerersten Mal begegnet“, erzählt Silbereisen. „Wenn man in Afrika ankommt und als Erstes ein bayerisches Servus hört, dann ist das schon überraschend! Valentina kommt genauso wie ich aus Bayern.“

Pahde blickt auf die Zusammenarbeit positiv zurück. „Es war total gut! Florian ist durch und durch professionell. Er war einer der sympathischsten Kollegen, die ich je geküsst habe.“ In der „Traumschiff“-Folge bleibt es übrigens nicht bei diesem einen Moment – vielmehr wird angedeutet, dass Ärztin und Kapitän die Nacht miteinander verbringen.

Sex auf dem Traumschiff?

Ob daraus eine Fortsetzung entstehen könnte, lässt Pahde offen – ganz ohne Ernst, dafür mit Augenzwinkern: „Ich glaube, die Möglichkeit würde bestehen. Wir haben immer alle zum Spaß gesagt: In neun Monaten kommt sie wieder…“