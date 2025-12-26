Geheime Traumschiff-WhatsApp enthüllt

Am 26. Dezember geht es für "Das Traumschiff" nach Bora Bora mitten in den Pazifik.

Barbara Wussow (64) sorgt als Hoteldirektorin Hanna Liebhold wieder für emotionale Momente in der Kultserie "Das Traumschiff", die am zweiten Weihnachtsfeiertag auf ZDF zu sehen ist. Seit 2018 ist Wussow fester Bestandteil der Crew um Kapitän Max Parger (Florian Silbereisen). Für sie ist die Ausstrahlung immer ein Highlight: "Ich bin einfach aufgeregt, wenn es original läuft an dem Abend, wo es ausgestrahlt wird. Und ich würde es mir nie vorher anschauen", sagt sie im "RTL"-Interview.

Wussow: "Ja, es macht Freude"

Während der Sendung steht Wussow in Kontakt mit Kollegen, Freunden und Familie über eine WhatsApp-Gruppe, wie sie gegenüber "RTL" verrät. Dort diskutieren sie Szenen, geben Feedback und feiern das gemeinsame Werk, oft mit einem Glas Champagner. Sobald sie vorm TV sitze, geht es los: "Wir fragen dann: Wie schaut es aus? Die Szene war gut und so weiter. Es ist ein Happening. Das möchte ich nicht streamen", sagt Wussow im "RTL"-Interview. Dabei erinnere sie sich "an die schöne Drehzeit, die wir hatten in diesem Jahr. Ja, es macht Freude", so die 64-jährige Schauspielerin. Für Wussow gehören die Dreharbeiten zu den besonderen Erlebnissen ihres Berufslebens. Sie liebt den Kontakt zu den Passagieren, hört deren bewegende Lebensgeschichten und genießt die Arbeit an Bord trotz der Reisen: "Ich bin sehr stressresistent."

Auch Kollegin Collien Fernandes, die als Schiffsärztin Dr. Jessica Delgado mitspielt, betont die Bedeutung der WhatsApp-Gruppe: Während der Ausstrahlung sei darin "immer einiges los". "Schließlich hat man monatelang an jedem einzelnen Film gearbeitet", so Fernandes. Sie plant, die Hamburger Traumschiff-Crew zu einem gemeinsamen Bingewatching zusammenzubringen.

Die aktuelle Staffel führt die Zuschauer nach Bora Bora in der Südsee und zum Jahreswechsel nach Südafrika.