Fragen-Panne bei "Wer wird Millionär?"

RTL prüfte die Frage und kam zu dem Schluss, dass sie missverständlich war, da zwei Antworten korrekt sein konnten. Der Kandidat bekommt eine zweite Chance und darf am nächsten Tag wieder auf den "Wer wird Millionär?"-Stuhl zurückkehren.

Deutschland. Beim "Wer wird Millionär?" Weihnachts-Special sorgt eine ungewöhnliche Frage für Chaos: Kandidat Tom Lorenz fällt auf 500 Euro zurück, obwohl er eigentlich 8.000 Euro erreicht hatte. Die Frage lautete: "Welcher Körperteil wird durch Kleidungsstücke mit Scrunchnaht und dem daraus resultierenden Push-up-Effekt zum Blickfänger?". Als Antwortmöglichkeiten gab es "Brust, Bauch, Oberarm oder Po". Lorenz entscheidet sich für die Brust, richtig wäre jedoch der Po.

Kandidat erhält zweite Chance

Nach der Sendung zeigt sich, dass die Frage missverständlich war, da es inzwischen auch Scrunch-BHs gibt, bei denen eine Scrunchnaht ebenfalls einen Push-up-Effekt erzeugt. RTL erkennt den Fehler und erlaubt Lorenz, am nächsten Tag erneut auf den Kandidatenstuhl zurückzukehren. Der 25-Jährige erklärt, warum ihn die Frage verwirrt hatte: Eigentlich verbinde man Push-up klassisch mit der Brust – aber es gibt auch Leggings, die "wirklich einen besseren Po machen, als es wirklich scheint".

Die Panne sorgt für eine seltene Ausnahme bei den klar geregelten "Wer wird Millionär?"-Spielregeln.