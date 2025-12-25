Nach geplatztem Traum mit Bibi: Julian Claßens Freundin ist schwanger!

Eine ganze Generation kennt Julian Claßen noch als langjährigen Partner und mittlerweile Ex-Mann von Bianca Heinicke, sehr lange auf YouTube bekannt als "BibisBeautyPalace". Mittlerweile hat der YouTube-Star eine neue Freundin - und sie ist jetzt schwanger.

Was für ein Weihnachtsgeschenk: Julian Claßens Freundin Palina ist schwanger! Und für viele Fans eine totale Überraschung.

© Instagram: palinamin

"Wir sind schwanger"

Auf Instagram verkündeten die Influencer die freudige Baby-News. „Wir sind schwanger“, schreiben Julian und Palina. „Es fühlt sich an, als hätte das Leben uns genau zu Weihnachten ein Wunder geschenkt.“ Der Nachwuchs war zwar geplant, aber die beiden hatten nicht damit gerechnet, dass es so schnell geht. Denn Palina leidet nämlich an einer Hormonstörung, die eine Schwangerschaft erschwert hätte.

Palina hat eine Hormonstörung

Die beiden erklären weiter: „Dieses kleine neue Leben ist das schönste Geschenk, das wir uns jemals hätten vorstellen können. Unser Herz ist voller Dankbarkeit und Freude. Wir sind unendlich glücklich und gleichzeitig immer noch überrascht. Mit dem PCO-Syndrom hatten wir gelernt, vorsichtig zu hoffen und Geduld zu haben. Dass es so schnell geklappt hat, fühlt sich für uns wie ein echtes Wunder an.“

Julian wegen wechselnder Beziehungen in Kritik

Julian hat eine relativ kurze Beziehung mit der aktuellen Freundin Palina. Vor ungefähr einem Jahr trennte er sich von Tanja, mit der er kurz nach der Trennung von seiner Ex-Frau Bianca zusammenkam - im Raum standen sogar Betrugsvorwürfe.

© Getty Images

© Instagram / tanjamakaric_

Denn seine Fans kannten ihn lange Zeit nur durch Bibi - sie zählte jahrelang zu den Vorreiterinnen der YouTube-Stars - eine Zeit lang war sie sogar die Reichste unter ihnen. Die beiden lebten DEN Traum der jungen Zuschauerinnen. Das Paar, das in der Schulzeit zusammengekommen ist, zusammenzieht, ein gemeinsames Business aufbaut, Familiengründung, Hausbau - eben alles, was das Klischee begehrt. Klar ist auch, dass sich viele Fans seit der plötzlichen Trennung der beiden noch nicht von dem geplatzten Liebestraum erholt haben.

© oe24

Seine Beziehungswechsel brachten ihm schon mehrmals den ein oder anderen Shitstorm ein - doch der Influencer bleibt dran und scheint mit seinem Leben in Dubai und seiner wunderschönen künftigen Baby-Mama glücklich zu sein.