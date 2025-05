Trennung? Bibi Heinicke postet gebrochenes Herz - Fans rätseln

Die Influencerin sorgt mit ihren kryptischen Postings für Verwirrung. Die Follower wollen wissen, was passiert ist.

Bianca „Bibi“ Heinicke, die aus Deutschland stammende Influencerin und YouTuberin, bekannt durch ihren Kanal BibisBeautyPalace, sorgt aktuell mit einem emotionalen Auftritt in den sozialen Netzwerken für reichlich Gesprächsstoff – und Ratlosigkeit unter ihren Fans.

Am Dienstagnachmittag teilte die 31-Jährige auf Instagram – wo ihr über 8,1 Millionen Menschen folgen – eine kryptische Nachricht, die sofort für Aufsehen sorgte:

„Ich bin so so sooo traurig und enttäuscht …“, schrieb die zweifache Mutter zu einem Bild mit einem gebrochenen Herz.

Tränen auf Instagram

Was genau hinter ihrer emotionalen Botschaft steckt, bleibt jedoch im Dunkeln. In ihrer Instagram-Story meldete sich Heinicke wenig später erneut – dieses Mal völlig aufgelöst, ungeschminkt und im pinken T-Shirt. Mit tränenerstickter Stimme erklärte sie: „Ich habe gerade was so Schlimmes gesehen und erfahren … Ich bin so fix und fertig, Leute.“ Begleitet wurde das Video von einem weinenden Emoji und Bildern, die Bibi mit glasigen Augen zeigen – sichtbar erschüttert, aber ohne konkrete Erklärung.

Seither herrscht Funkstille. Auch rund 20 Stunden nach dem ersten Post gab es keine weiteren Informationen. Die Fans sind zusehend genervt.

Bibi zeigt sich auf Instagram völlig aufgelöst, will aber nicht sagen, was der Grund dafür ist. © Instagram

In den Kommentarspalten brodelt die Gerüchteküche: Hat sich Heinicke von ihrem aktuellen Partner, dem Life-Coach Timothy Hill, getrennt? Gibt es Spannungen mit Ex-Freund und Vater ihrer Kinder, Julian Claßen, beim Co-Parenting? „Was ist denn da los?“, fragen sich viele – und machen ihrer Frustration Luft: „Warum so ein Drama, wenn man dann nichts aufklärt?“ oder „So erzeugt man künstlich Aufmerksamkeit“, heißt es kritisch.

Bislang bleibt offen, was die Influencerin so aus der Bahn geworfen hat. Doch eines steht fest: Ihre Fangemeinde wartet – und zwar ungeduldig – auf Antworten.