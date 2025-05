Sido-Ex Charlotte Würdig: Dating-Tipps von ihrem Sohn

Die Moderatorin ist auf Promi-Tinder Raya. Dort sucht sie noch immer den Mann fürs Leben. Unterstützung bekommt sie dabei von ihrem Sohn.

Neue Bekanntschaften zu knüpfen ist für viele alleinerziehende Mütter eine Herausforderung – das weiß auch Charlotte Würdig. Die 46-Jährige, aktuell in der Reality-Show Die Verräter im Einsatz, spricht nun offen über ihr Datingleben und verrät dabei Überraschendes: Unterstützung bekommt sie nicht etwa von Freundinnen, sondern von ihrem eigenen Sohn.

Im Gespräch mit der Bild schildert die Moderatorin und Ex-Frau von Rapper Sido (44), dass sie auf der Promi-Dating-App Raya aktiv ist – allerdings nicht alleine: „Mein Sohn hat in meiner Raya-App mit Männern für mich geschrieben und sich ihnen gegenüber auch als mein Sohn vorgestellt“, erzählt sie schmunzelnd. Damit wolle sie sicherstellen, dass potenzielle Partner auch wirklich in das sensible Familiengefüge passen.

Die Kinder haben Mitspracherecht

Ihre beiden Söhne, elf und neun Jahre alt, dürfen bei der Partnerwahl mitreden. Bevor ein Mann überhaupt ein erstes Treffen mit Charlotte bekommt, werde er auf Herz und Nieren geprüft. Das sei ihr wichtig, denn: „Die größte Hemmschwelle ist wahrscheinlich, jemanden in mein bestehendes, funktionierendes System hineinzulassen.“

Trotz der charmanten Anekdoten betont Würdig, dass sie keinen Druck verspüre, sich neu zu binden. „Ich bin mir selbst genug – dafür brauche ich keinen Mann“, stellt sie klar. Es brauche viel Mut, sich auf eine neue Beziehung einzulassen, vor allem, wenn man in der Öffentlichkeit steht und als Mutter Verantwortung für zwei Kinder trägt.

Ungewöhnliches Wohnmodell mit viel Herz

Aktuell ist auch die Wohnsituation bei Charlotte alles andere als gewöhnlich: Nach der Trennung von Sido lebt dessen Ex-Freundin Georgina Stumpf – Mutter seines jüngsten Kindes – mit ihrer kleinen Tochter bei Charlotte und den beiden Buben unter einem Dach.

„Patchwork Deluxe“, wie man es wohl nennen könnte – ein modernes Familienmodell, das zeigt, wie viel Offenheit, Respekt und Zusammenhalt möglich sind, wenn alle an einem Strang ziehen. Für eine neue Liebe bleibt da wenig Raum – und genau das scheint für Charlotte Würdig im Moment auch völlig in Ordnung zu sein.