Sido stellt 12-jähriges Mädchen auf der Bühne bloß

Rapper Sido demütigte bei seinem Weihnachtskonzert ein junges Mädchen. Die Zuschauer waren über sein Verhalten schockiert.

Bei seinen Weihnachtsshows holt der deutsche Rap-Star Sido (44), mit bürgerlichen Namen Paul Würdig, immer wieder Kinder auf die Bühne, um mit ihnen gemeinsam zu singen und ihnen Geschenke zu geben. Doch für einen 12-jährigen Fan gab es weder freundliche Worte noch Geschenke. Stattdessen stellte er das Mädchen vor dem Publikum bloß. Der Rapper und fünffache Vater kritisierte mehrmals die Gesangsleistung der tapferen 12-Jährigen. Das Publikum wurde ob der sinnlosen Aktion Sidos schlagartig still.

Als das Mädchen das Lied "Leise rieselt der Schnee" anstimmte, unterbrach der Rapper sofort. Zunächst fragt er in Richtung Band: "Machst du da hinten Quatsch oder ist sie ein bisschen kloppi?" Dann kommt ein zweiter Versuch, bei der der 12-jährige Fan ein paar Zeilen mehr singen darf. Sido fragt das Mädchen: "Hast Du das Lied schon mal gesungen in Deinem Leben oder singst Du das zum allerersten Mal gerade? Das war nämlich ganz schön scheiße."

Sido äfft das Kind nach

Das Mädchen bekam auch kein Geschenk. "Das war nicht genug gut", so Sido. Sie durfte sich nur zwei Fan-Artikel vom Merchandise-Stand aussuchen. "Leise, leise, leise", äfft er die 12-Jährige vor den Tausenden Fans in der Berliner Columbiahalle und im Livestream nach.

An das Publikum gewandt sagte Sido: "Wenn Ihr sagt 'Ich will singen, ich will singen' – das könnte auch Blamage werden, Leute." Sido wünschte dem Mädchen "trotzdem" frohe Weihnachten. In den sozialen Netzwerken hagelt es Kritik für Sidos Aktion.