Bikini und Ski-Montur: Stars in den Ferien

Eva Longoria zeigt ihren Traumkörper im Bikini, Lena Gercke betont ihren im Ski-Anzug.

Urlaub. Die Zeit zwischen Weihnachten und dem neuen Jahr verbringen die Promis gerne an außergewöhnlichen Orten.Die einen zieht es in den Schnee, so wie Lena Gercke, die im Bergdorf Priesteregg Zeit mit der Familie verbringt. Die anderen wollen lieber wenig Stoff tragen und entspannen an weißen Sandstränden. In St. Barth trifft man zurzeit auf Model Izabel Goulart. Auch Austro-Beauty Katharina Nahlik war hier vor Kurzem noch zu Gast.

Mehr lesen:

Schnappschüsse aus dem Urlaub

Thai-Boxer Fadi Merza entspannt mit seiner Familie auf den Malediven, genau wie auch Stumpf-Ex Patricia Schalko. Ekaterina und Christian Mucha verweilen gerade noch in Kitzbühel, fliegen dann aber ebenso auf die Malediven. Heidi Klum ist samt ihrer Familie in Aspen unterwegs. Sie postet täglich neue witzige Schnappschüsse aus dem Ski-Urlaub. Auch Rebel Wilson zeigte sich hier.

Bei Jennifer Lopez liegt ebenso Schnee im Hintergrund. Es ist jedoch nicht bekannt, wo sie sich zurzeit aufhält. Schauspielerin Eva Longoria soll laut Daily Mail in Marbella sein, angesichts der eher kühlen Temperaturen, die dort herrschen, scheint das ein Irrtum zu sein, denn die Schauspielerin trägt auf den Fotos kaum Stoff.