× Dieses beliebte Reiseziel streicht Winterurlaub für Touristen

Wer an Winterurlaub denkt, träumt von glitzerndem Schnee und romantischen Schneelandschaften. Doch was, wenn selbst die schneesichersten Orte plötzlich im Regen versinken? Ein beliebtes Reiseziel im hohen Norden kämpft dieses Jahr mit Schneemangel – und das hat Folgen für Urlauber.

Bei „Winterurlaub“ kommen einem sofort Bilder von endlosen Schneelandschaften, Wintersport, glitzernden Eiskristallen und zugefrorenen Seen in den Sinn. Ein Reiseziel, das für genau diese Winterträume bekannt ist, zieht jedes Jahr Besucher aus aller Welt an – vor allem zur Weihnachtszeit. Doch in diesem Jahr sieht es dort anders aus: Statt Schnee gibt es Regen.

Reiseziel streicht Winterurlaub für Touristen

Die Rede ist von Lappland (Finnland), der nordischen Winteridylle schlechthin. Statt verschneiter Wälder und Husky-Schlittenfahrten erwartet die Besucher in diesem Jahr vielerorts Matsch und Regen. Eigentlich sollten hier im November bereits 20 bis 30 Zentimeter Schnee liegen – doch 2023 blieb der Schneefall aus. Für Reiseveranstalter wie TUI ist das eine Katastrophe: Mehrere Reisen in den Nordosten Lapplands mussten abgesagt werden. „Es hat stark geregnet, und der Schnee wurde einfach weggeschwemmt“, heißt es bei TUI. Ohne Schnee fehlt das typische „Lappland-Erlebnis“, und geplante Aktivitäten wie Rentiersafaris können schlicht nicht stattfinden.

Selbst das berühmte Santa Claus Village in Rovaniemi kämpft mit den milden Temperaturen. Statt einer märchenhaften Winterkulisse gibt es schneelose Dächer und Pfützen, durch die Besucher mit Regenschirmen hasten. Einige Hotels informierten ihre Gäste bereits darüber, dass es aktuell „keinen Schnee direkt am Hotel“ gibt. Mit Schneekanonen wird versucht, die Winterstimmung zu retten – doch der Zauber ist nicht derselbe.

Kein Winterurlaub aufgrund von Klimawandel

Dass ein Winterurlaub ohne Schnee selbst in Lappland Realität wird, ist auch eine Folge des Klimawandels. Der vergangene Sommer war in Skandinavien der wärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Die Temperaturen lagen bis zu 3,5 Grad über dem Durchschnitt. Forscher warnen, dass die Winter in der Region zunehmend milder werden – und der Schnee damit immer weniger wird.

Wer seinen Winterurlaub plant, sollte also die Wetterprognose genau im Blick behalten. Selbst in den scheinbar schneesichersten Regionen sind weiße Weihnachten keine Garantie mehr.