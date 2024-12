Santa Claus ganz privat: So wohnt der Weihnachtsmann in Rovaniemi

Kurz vor seiner stressigsten Zeit im Jahr, besuchten wir den Weihnachtsmann in seinem Zuhause im finnischen Rovaniemi.

Auch wenn der Polarkreis – der südlichste Breitengrad, in dem die Sonne 24 Stunden lang unter oder über dem Horizont steht – die Grenze des Glücks, der unbeschwerten Momente und der stressfreien Zone markiert, geht es hier dieser Tage rund. Schließlich wohnt in dem entzückenden finnischen Dorf Rovaniemi kein Geringerer als der Weihnachtsmann selbst. Seit Jahrhunderten lebt und arbeitet Santa Claus in Lappland – wer es nicht glaubt, kann sich selbst davon überzeugen.

Rovaniemi, die Hauptstadt der Arktis liegt am Polarkreis. Hier kann man nicht nur Santa Claus besuchen, sondern auch die berühmten Nordlichter sehen. © Getty Images ×

Santa Claus Village

Das Weihnachtsmanndorf, rund 8 Kilometer vom Stadtzentrum von Rovaniemi entfernt, wird jedes Jahr von mehr als einer halben Million Menschen besucht. Kein Wunder, ist das Village mit all seinen Attraktionen doch für Klein und Groß ein unvergessliches Erlebnis. Und was sagt Santa Claus dazu, wenn Tausende Menschen durch sein funkelndes Reich, das eine Husky- und Rentierfarm, mehrere Cafés und Restaurants sowie Boutiquen umfasst, spazieren? Er freut sich – und empfängt im Winter wie auch im Sommer immer gerne Gäste.

Homeoffice. Mit seinem Elfen-Team bereitet sich der Weihnachtsmann auf seine Hochsaison vor. © Visit Rovaniemi ×

Einen Blick hinter die Kulissen seiner – dieser Tage besonders stressigen – Arbeit kann man hier freilich auch werfen: Im Büro des Weihnachtsmannes werden von seinem Elfen-Team stapelweise Wunschbriefe geöffnet, gelesen und sortiert. Die Einrichtung des Backoffice ist dementsprechend funktional – an gemütlicher Adventbeleuchtung darf es aber freilich im ganzen Haus nicht fehlen.

Der berühmte Polarkreis, die Grenze des Glücks, ist hier deutlich markiert und kann hier überquert werden. Besucher erhalten danach sogar ein Zertifikat von Santa. © Getty Images ×

Gemütlich ist es auch in den Privatgemächern des umtriebigen Dauersingles. In seiner gut sortierten Bibliothek – samt Weltkarte, um zielsicher mit seinem Rentierschlitten dort zu landen, wo man es wirklich verdient hat – macht es sich Santa Claus bequem. Sofern es sein Job zulässt.

Santas wichtigsten Mitarbeiter, die Rentiere, wollen gut versorgt werden.

Denn abgesehen von seinem Dauereinsatz zu Weihnachten, gibt es im faszinierenden Schein der Polarlichter – vom Schneeschaufeln bis zur Tierfütterung im Village immer was zu tun. Doch seine Arbeit wird auch gut entlohnt: mit dem strahlenden Lächeln Tausender Menschen jedes Jahr...